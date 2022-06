Décriminaliser la possession de petites quantités de drogues, possible à Gatineau?

Le directeur du Centre d'intervention et de prévention de la toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO), Yves Séguin, croit que la décriminalisation de possession de petites quantités de drogues en Colombie-Britannique est un pas dans la bonne direction , même si ce n’est pas parfait notamment, car la quantité permise par l'exemption accordée à la Colombie-Britannique peut sembler petite pour certains.

Yves Séguin estime que de décriminaliser cette possession simple permet de voir la possession de drogues autrement que l’aspect criminalité . On voit la personne qui consomme , dit-il.

« Il y a peut-être tout cet aspect de jugement, de préjugé, qui va avoir tendance à disparaître ou à diminuer, et c’est très, très encourageant. » — Une citation de Yves Séguin, directeur du Centre d'intervention et de prévention de la toxicomanie de l'Outaouais

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) affirme, dans une déclaration écrite transmise à ICI Ottawa-Gatineau, que la direction du corps policier ne s’oppose pas à une telle approche d’un point de vue de santé publique.

« La direction du SPVG est favorable à l’adoption d’une approche axée sur la santé publique en matière de toxicomanie. Par contre, elle sous-entend que la déjudiciarisation doit être accompagnée d’autres mesures afin d’être efficace. » — Une citation de Extrait de la déclaration écrite par courriel du Service de police de la Ville de Gatineau

Ainsi, le SPVG suivra avec intérêt et demeurera à l’affût des développements et des conclusions du projet pilote mis en place en Colombie-Britannique par l’intermédiaire de l’Association canadienne des chefs de police (ACCP) et l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ), et pourra, au moment opportun, se positionner sur la nécessité de la mise en place d’une telle initiative à Gatineau , est-il écrit dans cette même déclaration.

Quelles mesures peuvent accompagner la décriminalisation?

Yves Séguin du CIPTO croit que, si la possession de petites quantités de drogues était décriminalisée, la mesure devrait être accompagnée par des campagnes de prévention et de sensibilisation, ainsi que par une offre variée de types de traitements.

« On ne peut pas juste légaliser un produit ou une substance psychoactive sans faire rien d’autre. » — Une citation de Yves Séguin, directeur du Centre d'intervention et de prévention de la toxicomanie de l'Outaouais

Par exemple, il existe des traitements qu’on appelle à bas seuil , explique-t-il. Ce genre de traitements peuvent être offerts aux personnes qui ne sont pas prêtes à arrêter tout, tout de suite, mais qui peuvent commencer quelque chose pour les aider à diminuer leur consommation.

Il suggère également de favoriser la prescription de substances , ce qui est légal au Canada, mais qui serait actuellement peu utilisée par des médecins, selon M. Séguin.

La consommation de drogues dures pourrait-elle augmenter avec la décriminalisation de possession de petites quantités?

C’est certain qu’on va voir une hausse dans les sondages, les statistiques, les recherches, parce que les gens n’osent pas le dire qu’ils en consomment à l’heure actuelle , souligne Yves Séguin, qui réitère du même coup l’importance de la prévention et de la sensibilisation face à la consommation de drogues.

En même temps, ce n’est pas parce que cela devient décriminalisé ou carrément légal que les gens sautent dessus , rappelle M. Séguin. Les gens qui consomment et qui veulent consommer vont le faire, peu importe comment ils vont se procurer le produit , conclut-il.

Avec les informations de Justine Tétreault