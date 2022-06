La sortie en vélo d’Erika, qui vit avec une déficience visuelle

Enfourcher son vélo est un acte banal pour la plupart des enfants. Mais pour Erika Letarte, c’est un exploit. Cette jeune fille de 11 ans vit avec une déficience visuelle, et malgré cela, elle a participé vendredi à une sortie vélo avec de nombreux camarades de classe.

Pour rendre lui permettre de prendre part à cette activité inclusive, l’École Pie-X-de l’Assomption a fait appel à la Fondation des sports adaptés pour emmener Erika en tandem. Elle a déjà eu l’occasion de faire du vélo auparavant, mais d’une manière limitée.

L’air fébrile, Erika serre dans ses bras plusieurs de ses camarades. Après une courte introduction au vélo tandem, la jeune fille grimpe sur le siège arrière, prête à partir malgré la pluie.

Je ne suis pas habituée. Ça va faire un peu bizarre parce qu’on va être beaucoup, mais vu que le vélo tandem est là, ça va être plus facile pour moi , mentionne-t-elle.

Chargement de l’image Erika était fébrile à l'idée de participer à la sortie à vélo. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Un défi qui se fait à plusieurs

Mais pour en arriver là, Erika a fait preuve de résilience. Erika est extrêmement débrouillarde, elle se débrouille beaucoup au niveau de l’ouïe et tout ça, pour s’adapter. Quand on la regarde aller, on ne soupçonnerait jamais qu’elle a une déficience visuelle, explique l’éducatrice spécialisée, Andréa Chicoine. Quand elle est avec les autres, elle va courir, elle va participer aux activités, elle ne s'arrête pas parce qu’elle a une déficience visuelle. Elle est fonceuse, une belle jeune fille qui participe, qui s'inclut bien dans le groupe.

Andréa Chicoine accompagne Erika au quotidien, pour qu’elle puisse faire la même chose que les autres élèves , détaille-t-elle. Mais pour cette sortie vélo, l’aide d’un organisme externe était requise.

Le vélo, c’est un tandem régulier, ce qui change c’est d’avoir un pilote, qui permet d’aller faire la sortie en toute sécurité , explique pour sa part la directrice adjointe à la Fondation des sports adaptés, Audrey Larroquette.

C’est elle qui sera sur le siège avant du vélo tandem, pour guider et accompagner Erika Letarte.

Chargement de l’image Selon Audrey Larroquette, rien ne devrait empêcher un élève ayant un handicap de participer à une activité. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Pour Audrey Larroquette, il est important que tous les enfants puissent participer à ce genre d’activités.

« C’est sûr qu’il y a tous les bienfaits physiques de faire de l’activité, mais il y a aussi l’appartenance au groupe, l’inclusion par le sport, les bienfaits d’être en nature. Ce n’est pas parce qu’on vit avec un type de handicap ou une déficience que toutes ces choses-là ne sont pas possibles. Il suffit d’adapter et d’avoir de bons équipements. » — Une citation de Audrey Larroquette, directrice adjointe à la Fondation des sports adaptés

La directrice adjointe croit qu’en faisant une telle activité, Erika se sentira davantage incluse dans son groupe d’amis. Les jeunes de la classe vont tripper, ils vont être contents qu’Erika soit là et fiers d’elle.

Un exemple parmi tant d’autres

Selon Audrey Larroquette, les sports adaptés sont encore trop peu connus. Des sports aussi variés que le vélo, le ski de fond, le ski alpin, la planche à pagaie, le kayak ou encore des sorties à la montagne peuvent être pratiqués avec des personnes présentant différents types de handicaps ou de déficiences, affirme-t-elle.

« Il n’y a aucune raison qu’un enfant ne puisse pas participer à une sortie avec ses amis. On va trouver une solution. » — Une citation de Audrey Larroquette, directrice adjointe à la Fondation des sports adaptés