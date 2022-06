Hausse des tarifs des taxis au Québec : les chauffeurs de Gatineau soulagés, mais divisés

Ces hausses entreront en vigueur le 12 septembre prochain. Les frais de taxi n’avaient pas connu de hausse depuis 2018.

Le tarif de base passera donc de 3,50 $ à 4,10 $. Le prix au kilomètre parcouru est actuellement de 1,75 $. Ce prix augmentera à 2,50 $ du kilomètre.

La nuit, entre 23 h et 5 h, les chauffeurs de taxi augmenteront le tarif de base d’un autre 15 %.

Ce tarif de nuit particulier vise à encourager des chauffeurs de taxi à prendre la route la nuit, est-il souligné dans la décision rendue par la Commission des transports.

Selon de nombreux témoignages entendus lors des audiences, l’offre de taxis ne suffit présentement pas à la demande la nuit.

L'augmentation des tarifs semble bien accueillie dans l'industrie du taxi à Gatineau. Il n’y a toutefois rien là pour faire fortune, remarque Jo Abou, propriétaire d’Aylmer Taxi.

Il s’agit d’un ajustement nécessaire pour compenser la hausse du taux d’inflation, qui engendre à son tour une hausse des dépenses liées au métier, dit-il.

18 %, ça ne veut pas dire que nos chauffeurs font plus de sous , a-t-il affirmé. Ça vient juste régulariser ce qui arrive avec le coût de l’essence, le coût de la vie, le coût de la nourriture, avec l’inflation qui augmente.

« Est-ce qu’on est content de dire que nous faisons plus d’argent aujourd’hui qu’hier? Non, pas nécessairement, parce que tout coûte plus cher aujourd'hui. »