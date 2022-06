Seringues souillées : des agents municipaux de Moncton s’occuperont de les ramasser

La ville dit s’inspirer du programme communautaire Needle Awareness dont plusieurs bénévoles donnaient de leur temps pour ramasser ces seringues usagées.

Conrad Landry, directeur de la sécurité communautaire et chef pompier, dit que cette décision a été prise en partie par la demande de ramassage des aiguilles souillées qui augmente.

Nous avons pris la décision de confier à nos agents communautaires le soin de ramasser les seringues sur le domaine public comme sur le domaine privé , explique le directeur de la sécurité communautaire et chef pompier, Conrad Landry, en précisant que les demandes pour le ramassage augmentent.

Comme ces agents sont déjà en poste en tout temps, jour et nuit et sept jours par semaine, le ramassage des seringues souillées fait maintenant partie de leurs tâches régulières.

Les résidents peuvent donc signaler la présence de seringue souillée sur le site web  (Nouvelle fenêtre) de la ville de Moncton, ou en téléphonant la Division de l’exécution des arrêtés au 506-389-5928.

Ce n’est pas un service d’urgence qui dit qu’ils vont être là dans cinq minutes, ils sont une équipe de deux et ils sont peut-être déjà sur un territoire quelque part d’autre dans la ville, ça pourrait prendre une heure, deux heures , explique Conrad Landry.

Des partenariats importants

Le groupe de bénévoles Needle Awareness assurait ce service depuis 2019, en partenariat avec la municipalité. La ville tient à remercier les bénévoles pour leur dévouement.

Une membre de Needle Awareness, Denise Ouellette, affirme que le groupe appuie évidemment l’idée que les agents municipaux soient maintenant chargés du programme de ramassage des aiguilles souillées.

Comme résidents, nous voulons faire œuvre utile, et c’est ce que nous avons fait. Mais pour l’instant, il faut être plus nombreux pour pouvoir maîtriser la situation , dit-elle.

Conrad Landry se réjouit de voir que plus d’intervenants seront désormais voués à la cause et que le groupe Needle Awareness pourra probablement concentrer ses efforts sur l’éducation et la prévention.

On aimerait qu’il n’y ait plus d’aiguilles, ça c’est d’autres projets qu'on travaille avec d’autres organisations, essayer d’éliminer les aiguilles en premier, mais il faut être réaliste que probablement, ça va être un programme qui va durer à long terme , dit Conrad Landry.

La Ville de Moncton précise que les points de dépôts existants des seringues resteront ouverts et accessibles au public, comme dans les casernes de pompiers sur la rue Botsford et le boulevard St-George, dans certains parcs et chez Ensemble Grand Moncton.

Avec des informations de l’émission La matinale