Le Nouveau-Brunswick reconnaît le Jour de l’émancipation

Le 1er août 1834, la Loi sur l’abolition de l’esclavage est entrée en vigueur à travers l’empire britannique.

Tout le monde s’est levé et a applaudi les personnes présentes à la galerie. C’était magnifique , raconte celle qui a assisté virtuellement à l’événement à partir de son domicile en Floride.

Chargement de l’image L'historienne Mary McCarthy Brandt pense avoir assisté à un moment historique lorsque l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick a reconnu le Jour de l'émancipation. Photo : Radio-Canada / Shane Fowler

Mme McCarthy Brandt a aidé à fonder l’an dernier le groupe REACH. L’acronyme signifie Remembering Each African Cemeteries History in New Brunswick, qu’on peut traduire par se souvenir de l’histoire de chaque cimetière africain au Nouveau-Brunswick.

Le groupe et d'autres organismes dont l’Association africaine du Nouveau-Brunswick et l’Alliance des artistes noirs du Nouveau-Brunswick, ont travaillé ensemble pour que ce Jour de l’émancipation soit reconnu, comme c’est déjà le cas au gouvernement fédéral, ainsi qu’en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Pour l’instant, il n’y a pas de célébrations formelles prévues pour souligner la journée, mais dans une déclaration écrite fournie la province indique que cela pourrait changer.

Une reconnaissance importante

Mme McCarthy Brandt indique que les communautés noires au pays soulignent déjà la journée, mais qu’il était important que la province soit à bord.

La province a profité d’une économie basée sur l’esclavage et nos ancêtres ont aidé à bâtir cette province , rappelle-t-elle.

Yusuf Shire, président de l’Association africaine du Nouveau-Brunswick est d’accord.

Il estime que la communauté s’appuie sur l’histoire de ses ancêtres et que cet aboutissement est le fruit d’un travail de longue haleine.

Nous sommes heureux en tant que communauté, mais il reste beaucoup de travail à faire , pense M. Shire.

Il pense entre autres au travail que la province doit faire pour s’attaquer à la question du racisme systémique et à l’éducation qu’il reste à faire auprès de la population.

Avec des informations de Mrinali Anchan CBC