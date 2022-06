Vivre sa fierté dans le Nouveau-Brunswick rural de 2022

Caraquet

Kevin Haché devant les drapeaux de la fierté trans (à gauche), bisexuelle (au centre) et non-binaire (à droite).

Lorsqu’il fréquentait l’Université de Moncton en 1992, l'ancien maire de Caraquet et avocat Kevin Haché avait caché son drapeau gai dans son tiroir. Trois décennies plus tard, il est le fier président des Rendez-vous de la fierté Acadie Love, dans la Péninsule acadienne.

Il clame qu’il est un peu plus facile de vivre sa fierté au Nouveau-Brunswick en 2022.

Il y a six ans, lorsque j’étais à Caraquet en tant que maire, je trouvais que c’était une très bonne initiative de proposer une Fierté à Caraquet, se rappelle-t-il. Je me souviens à l’époque, la fierté que j’avais de pouvoir dire qu’on avait levé le drapeau à l’hôtel de ville.

« Je pense que ce mouvement-là fait que les gens ont une Fierté maintenant. Peut-être qu’ils sont plus en sécurité, également plus à l’aise de pouvoir sortir. » — Une citation de Kevin Haché

Six ans plus tard, le mouvement continue de faire des petits.

Il y a un mouvement. On voit sur Facebook beaucoup de municipalités et de jeunes qui embarquent , affirme Kevin Haché.

Cocagne

Un panneau abordant les couleurs de la fierté est installé de façon permanente sur un poteau d'électricité en face du bureau municipal.

À Cocagne, dans le comté de Kent, un panneau abordant les couleurs de la Fierté a récemment été installé de façon permanente sur un poteau d’électricité en face du bureau municipal.

Le maire Marc Goguen explique que la communauté rurale s’est engagée à mettre en place des actions de conscientisation LGBTQ2+ dans la région pour devenir une municipalité plus inclusive et ainsi lutter contre les préjugés et les discriminations.

Balmoral

Jeff Hickey (à gauche) et ses amies Valérie Savoie (au centre) Karine Levesque (à droite) lors d'un spectacle de Drag Queens organisé par Fierté Restigouche le 4 juin 2022 au centre communautaire de Balmoral.

Une première levée du drapeau de la Fierté a eu lieu le 1er juin, dans le petit village de Balmoral, dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Cette initiative a été lancée par le fondateur du nouvel organisme Fierté Restigouche, Jeff Hickey.

Avec Fierté Restigouche, il veut sensibiliser les gens de sa région, les éduquer sur la réalité de la communauté LGBTQ2+ et créer un espace sécuritaire pour tous.

Originaire de Balmoral, Jeff Hickey a quitté le Nouveau-Brunswick pendant sept ans avant d’y revenir.

Une traverse arc-en-ciel peinte sur le terrain de l'École Place-des-Jeunes à Bathurst.

Diplômé du secondaire en 2012, il se souvient avoir frappé quelques murs dans sa jeunesse.

« J’avais été faire une journée de Fierté à l’école et ça n’avait pas été approuvé par la directrice dans le temps. Je crois qu’il y avait encore un petit peu de résistance, sur ce sujet-là. » — Une citation de Jeff Hickey, fondateur de Fierté Restigouche

Selon Jeff Hickey la situation s’est beaucoup améliorée ces dernières années.

La nouvelle génération, les jeunes, ils sont tellement plus connaissants , dit Jeff Hickey. Il y en a [des jeunes] qui sont des alliés pis ils en savent plus que nous autres, et on fait partie de la communauté!

Encore difficile de trouver des lieux de rassemblement

L’exode rural demeure néanmoins parfois un choix tentant pour les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre.

L’un des atouts des grands centres urbains, c’est la quantité de lieux de rencontres pour la communauté LGBTQ2+.

C’est de valeur que la pandémie a fait que l’on a perdu nos safes space [au Nouveau-Brunswick] , dit Kevin Haché.

La COVID-19 a en effet forcé les fermetures de Le Boom! Nightclub, à Fredericton, en août 2020 et du Cabaret Lounge Pink Flamingos à Moncton en décembre 2021.

Le Pink Flamingos était un lieu important pour la communauté LGBTQ2+ dans la région de Moncton. Ce bar, fermé en décembre 2021, se trouvait dans les anciens locaux du bar Triangles, qui a cessé ses activités en 2018 après 23 ans (archives).

Bien qu’il demeure quelques autres institutions dans la province pour la communauté LGBTQ2+, elles se font rares, d’où l’importance des événements de rassemblements de la Fierté.

Ça permet de rencontrer d’autres gens, de voir qu’on n’est pas tout seul , explique Kevin Haché.

Il y a une raison pour laquelle les événements de Fierté au Nouveau-Brunswick en 2022 ne tombent jamais aux mêmes dates. Ça permet aux gens d’en faire plusieurs [...] de vivre leur Fierté et d’être fiers partout dans la province , soutient Kevin Haché.

Bien que de plus en plus de sensibilisation à la communauté LGBTQ2+ semble se faire dans les petites municipalités néo-brunswickoises, la bataille n’est pas finie , selon Kevin Haché. On a encore besoin de cette Fierté-là.

Événements de la Fierté en 2022 au Nouveau-Brunswick Fierté Restigouche, les 3 et 4 juin

Rendez-vous de la fierté Acadie Love (Caraquet), du 14 au 17 juillet

Fierté Chaleur, du 29 juillet au 1er août

Semaine de la Fierté de Saint-Jean, du 2 au 7 août

Fierté Fredericton, du 13 au 21 août

Rivière De Fierté (Moncton), du 19 au 28 août.