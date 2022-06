Des infirmières praticiennes pour améliorer l’accès aux soins en milieu rural

Les Bas-Laurentiens qui habitent en milieu rural pourraient avoir accès à certains services en santé sans avoir à se déplacer vers les plus grandes villes comme Rimouski.

En vertu d'un projet-pilote qui se mettra bientôt en branle, des infirmières praticiennes du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent se déplaceront sur le territoire afin d'offrir des services dans les plus petites municipalités.

Elles pourront suivre des patients, offrir des soins à domicile, poser certains diagnostics et prescrire des médicaments. Des suivis de grossesse pourront également être effectués. Au besoin, les patients seront dirigés à des médecins ou à d'autres professionnels de la santé.

Chargement de l’image Des services à domicile pourront être offerts par les infirmières praticiennes (archives). Photo : Getty Images / LPETTET

Les IPS [infirmières praticiennes spécialisées] sont formées pour faire des suivis de grossesse de A à Z , explique Stéphanie Allard, qui est infirmière praticienne au GMF de Trois-Pistoles. Des suivis de grossesse qui vont bien, et même des suivis de grossesse qui se compliquent. Elles peuvent s'allier avec le gynécologue ou avec le médecin de famille. Par exemple, on a des suivis de grossesse qui vont se faire en alternance, une fois par l'IPS, une fois par le médecin, quand ce sont des grossesses un peu plus compliquées , explique-t-elle.

« On n'a plus besoin du médecin pour superviser nos actes. On est complètement autonomes. » — Une citation de Stéphanie Allard, infirmière praticienne

Ces infirmières seront affiliées à trois groupes de médecine familiale, soit ceux du Boisé-Langevin et du Fleuve, à Rimouski, et celui de Trois-Pistoles. Neuf postes d'infirmières praticiennes sont actuellement affichés pour ce projet. S'il était étendu à l'ensemble de la région, une trentaine d'autres devraient être recrutées.

L'accès aux soins pour tous

Actuellement, 90 % des Bas-Laurentiens ont un médecin de famille, selon la présidente-directrice générale du CISSS, Isabelle Malo. Bien que ce chiffre soit enviable si on le compare à d'autres régions du Québec, il y a encore place à l'amélioration, dit-elle.

On a bon espoir de faire en sorte qu'au cours des prochaines années, tous les citoyens du Bas-Saint-Laurent vont avoir accès à un professionnel de la santé en temps opportun.

Mme Malo précise que les médecins ne sont pas les seuls à pouvoir prodiguer les soins. Et qu'un problème de santé peut souvent être réglé grâce à d'autres professionnels.

« Il faut sortir de ce paradigme-là où le médecin est la porte d'entrée du système de santé et de services sociaux. » — Une citation de Isabelle Malo, PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent

C'est une mauvaise utilisation de nos ressources , ajoute-t-elle. À partir du moment où quelqu'un a besoin d'un soin de santé, notre responsabilité, nous, c'est de l'aiguiller vers le bon professionnel.

Le projet sera suivi par des chercheurs de l'Université du Québec à Rimouski, qui tenteront d'en mesurer l'impact sur l'accès aux soins dans les milieux ruraux. Si les retombées sont positives, le projet sera étendu à l'ensemble des groupes de médecine familiale de la région.

Plus de détails à venir

Avec la collaboration d'Isabelle Damphousse