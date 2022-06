La Cour des petites créances donne raison à une locataire victime de rénovictions

Une cour des petites créances de Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, accorde 3 744,02 $ en dommages et intérêts à une locataire après que son propriétaire ait coupé l'eau et commencé des travaux de démolition alors qu'elle vivait encore dans l'immeuble.

D'autres locataires avaient déjà quitté l'immeuble de quatre logements.

Nous ne nommons pas la locataire pour protéger la vie privée de sa fille de 10 ans. Son avocate dit que sa cliente est satisfaite du résultat.

Elle va bien, je pense qu'elle est soulagée , dit Tammy Wohler, avocate directrice au bureau de justice sociale de l'aide juridique de la Nouvelle-Écosse.

Elle croit que le message doit être passé à tous les propriétaires.

Chargement de l’image Tammy Wohler, avocate de l'aide juridique en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / David Burke

L'arbitre Brent Silver du Centre de la Justice de Bridgewater, a dit au propriétaire, Colin Edwards, qu'il avait enfreint les règles.

Elle a essayé de vous faire reculer et le courant a été coupé , dit-il. Je n'ai pas d'autre choix que de créer une ordonnance indiquant que vous n'avez pas donné un préavis d'expulsion approprié. Vous avez violé les procédures. La locataire a droit à des dommages-intérêts.

L'argent accordé doit couvrir les frais de déménagement de la locataire, l'essence et une unité d'entreposage.

Avis de départ suspendu

La locataire s'était déjà adressée à la commission de location résidentielle et avait reçu avec succès une ordonnance suspendant l'avis de quitter l'immeuble. La décision avait été rendue le 31 mars 2022, la veille de la coupure d'eau.

Colin Edwards dit qu'il n'était pas au courant de l'ordre et qu’il pensait que la locataire était déjà partie le jour où il a coupé l'eau.

Des mois auparavant, il avait écrit de nombreux courriels à tous les locataires de l'immeuble leur disant de se trouver un autre logement, car les travaux de démolition allaient bientôt commencer.

Mais les avis par courriel qu'il a envoyés ne comptent pas, car ils ont été envoyés pendant l’interdiction de rénoviction de la Nouvelle-Écosse.

Une rénoviction, c'est quand un propriétaire expulse un locataire pour faire des rénovations. La Nouvelle-Écosse a interdit la pratique en novembre 2020. Lorsque l'état d'urgence pandémique a été levé le 22 mars, l'interdiction a été remplacée par un nouvel ensemble de règles.

Les locataires doivent maintenant recevoir un préavis d'au moins trois mois, et si un locataire n'accepte pas de partir, le propriétaire doit demander une ordonnance d'expulsion.

Colin Edwards n’était pas à la réunion virtuelle de la commission de location résidentielle. Il avait plutôt écrit une lettre au conseil d'administration et il croyait que les propos de cette lettre feraient en sorte que la réunion serait annulée.

L’arbitre Brent Silver a dit que c'était une façon imprudente de se comporter .

Attitude péjorative

Lors du témoignage de Colin Edwards, il a expliqué comment il avait acheté l'appartement parce qu'il était délabré et proche de la maison de ses parents. Il a expliqué qu'il voulait le convertir en un immeuble à trois étages et peut-être le transformer en logement adapté aux personnes âgées. Il a aussi fait un commentaire sur la façon dont sa famille avait enduré les fêtes, les déchets et le chaos en vivant à proximité du bâtiment.

Vous semblez très imbus de vous-même et je trouve ça désagréable , a commenté l’arbitre.

Brent Silver a dit à Colin Edwards qu'il aurait dû prendre le temps de revoir les règles avant de commencer tout travail sur le bâtiment. Le propriétaire est déçu de la décision.

J’ai toujours cru respecter l'esprit de l'interdiction puisqu'aucun locataire n'a été expressément informé qu'il devait quitter l'immeuble pendant l'existence de l'ordonnance sanitaire d'urgence, a-t-il écrit dans un courriel à CBC .

Il ajoute que son projet de logement adapté aux personnes âgées est suspendu pour le moment.

De toute évidence, certains propriétaires ont créé ce gâchis […] et le tribunal estime qu'il doit envoyer un message à ces propriétaires.

La locataire vit maintenant dans un appartement d'une chambre.

Il y aura prochainement une autre audience de la commission des locations dans ce dossier parce que le propriétaire demande une compensation pour une facture d'électricité impayée.