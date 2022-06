Un questionnaire sur l’utilisation de la traverse Tadoussac Baie-Sainte-Catherine

Le MTQ invite entre autres les populations de la Côte-Nord, de la ville de Saguenay, de la communauté de Mashteuiatsh, ainsi que les municipalités régionales de comté de Charlevoix, Charlevoix-Est, Fjord-du-Saguenay et Lac-Saint-Jean-Est à remplir le questionnaire. Il y a plusieurs données qui doivent être vérifiées dans le cadre de cette étude-là, donc le sondage va nous permettre d’avoir un intrant de diverses populations, divers utilisateurs de la traverse Tadoussac Baie-Sainte-Catherine , explique la conseillère en communication du MTQ , Sarah Gaudreault.

En plus d’avoir une meilleure compréhension de la situation actuelle, les réponses obtenues permettront de recueillir les préoccupations des populations qui résident à proximité et des utilisateurs du service.

Pour sa part, le député de la circonscription de René-Lévesque, Martin Ouellet, espère que les réponses du questionnaire révéleront un portrait juste de la situation.

« Les gens que je rencontre sont convaincus que d'attendre à Tadoussac où Baie-Comeau est un frein à notre développement économique, touristique et surtout un frein lorsqu’on veut compétitionner avec les autres régions du Québec. » — Une citation de Martin Ouellet, député de la circonscription de René-Lévesque

De son côté, le porte-parole de la Coalition Union 138, Guillaume Tremblay, a bien hâte de voir les résultats de ce questionnaire puisqu'il a lui-même effectué certains tests à la traverse Tadoussac Baie-Sainte-Catherine. Avec la Société du Pont, une organisation membre de la coalition, on a déjà mesuré l’efficacité des traversiers en période d’achalandage et ça n’a pas donné les résultats escomptés , raconte M. Tremblay.

Chronomètre à la main, la Société du Pont et lui ont mesuré le temps d’attente, le temps d’embarquement et bien plus. Il parle de 20 minutes, mais c’est vraiment plus long quand le traversier est au maximum de sa capacité , ajoute-t-il.

Les études de faisabilité pour la construction d'un lien direct entre la Côte-Nord et Charlevoix pourraient être terminées en 2023, selon le ministère des Transports. D'ici là, le ministère évaluera les impacts environnementaux et les impacts socio-économiques du projet de 100 millions de dollars.

Le questionnaire pour les citoyens est disponible en ligne jusqu'au 30 juin prochain.