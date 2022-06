BC Ferries annule certaines traversées en raison d’une pénurie de personnel

La Société des traversiers de la Colombie-Britannique BC Ferries affirme qu’une pénurie de personnel l’a contrainte à annuler certains trajets entre la région de Vancouver et la côte Sunshine et l’île de Vancouver.

BC Ferries explique dans une déclaration publiée sur son site Internet que plusieurs traversées entre Metro Vancouver et Victoria ont été annulées parce qu'il n’y avait pas assez de personnel d'équipage disponible pour assurer la sécurité des passagers.

Nous devons avoir un nombre précis d’équipages à bord pour assurer la sécurité de nos passagers en cas d’urgence, comme prescrit par Transports Canada , précise la Société.

Vendredi matin, les annulations prévues étaient :

Vendredi

16 h Tsawwassen à Swartz Bay

18 h Swartz Bay à Tsawwassen

Dimanche

16 h Tsawwassen à Swartz Bay

18 h Swartz Bay à Tsawwassen

20 h Tsawwassen à Swartz Bay

22 h Swartz Bay à Tsawwassen

Une solution de rechange est de prendre le traversier sur les trajets entre Tsawwassen et Duke Point ou encore Horseshoe Bay et Departure Bay.

Une annulation... annulée

Des traversées entre Horseshoe Bay et Langdale, sur la côte Sunshine, qui devaient être annulées vendredi matin ont été rétablies parce que BC Ferries a réussi à trouver assez de personnel. Les traversées de 8 h 40, 11 h à Langdale et de 9 h 50 et 12 h 10 à Horseshoe Bay vont donc aller de l’avant comme prévu.

Cette situation cause de la confusion pour les passagers qui sont nombreux à poser des questions sur les médias sociaux.

BC Ferries va contacter les passagers qui avaient des réservations sur les traversées annulées et les informera sur la possibilité de voyager plus tard dans la journée.

Dans le cas de trajets annulés, les frais de réservations et les autres frais déboursés par les passagers seront remboursés.

Des traversées entre Chemainus et l’île Penelakut jeudi soir ont également été annulées faute d’effectifs. Un bateau-taxi a été offert.