2 abribus de Transcona possiblement démontés à Winnipeg pour des raisons de sécurité

Le comité municipal des travaux publics de Winnipeg a voté jeudi pour retirer les vitres, les portes et les sièges de deux abribus situés près du centre commercial Kildonan Place.

L’initiative a été mise de l’avant par le conseiller municipal de Transcona, Shawn Nason, qui veut ainsi augmenter la sécurité et prévenir l’usage de drogue.

M. Nason réclame le démantèlement partiel des abribus depuis janvier. Il affirme que c’est un dernier recours pour s’assurer que les personnes qui vivent avec des dépendances n’utilisent pas les abribus pour consommer des drogues, allant plutôt chercher du soutien.

« Je me fais demander d’agir presque quotidiennement. Ce n’est pas la mesure que je voulais. » — Une citation de Shawn Nason, conseiller municipal dans Transcona

Cette action est entreprise alors que les services de secours de Winnipeg ont noté une hausse dans le nombre d’appels au 911 pour de l’aide à des abribus. Le nombre d’appels est passé de 1222 en 2020 à 1770 en 2021, soit une hausse de 45 %.

Plus tôt cette année, Shawn Nason a proposé puis retiré une motion visant à restreindre l’amas d’objets dans les espaces publics. Il avait fait marche arrière après avoir été informé qu’une telle mesure pourrait être utilisée contre les personnes vivant dans les abribus ou des campements dans la ville.

Selon lui, la proposition faisait suite à des plaintes de résidents du quartier concernant l’amas d’objets dans les abribus, des aiguilles souillées et de la défécation publique.

Les conseillers municipaux Markus Chambers, Devi Sharma et Jeff Browaty ont voté en faveur du démantèlement des deux abribus près de Kildonan Place. Seul le président du comité des travaux publics, Mathieu Allard, s’y est opposé.

D’après Shawn Nason, la mesure ira devant le conseil exécutif de Winnipeg la semaine prochaine, puis devant le conseil municipal le 23 juin.

Pas utilisé pour y vivre

Le démantèlement des abribus a reçu le soutien de la directrice générale de St Boniface Street Links, Marion Willis. Le groupe travaille notamment avec des personnes en situation d’itinérance ou de dépendance.

Je me trouve dans une position inconfortable où je soutiens une motion que la plupart des organisations dans mon secteur vont rejeter , reconnaît Mme Willis, stipulant que les abribus sont utilisés pour consommer des substances et non se reposer.

Des adultes et des enfants ont peur [des personnes occupant les abribus] et l’effet sur les enfants est ce qui inquiète notre équipe , explique Marion Willis.

Sandra Hagenaars, gestionnaire principale du centre commercial Kildonan Place, abonde dans le même sens en disant que les deux abribus sont source d'inquiétude et d’appels quotidiens aux services de secours.

L’organisme de services sociaux Main Street Project, qui œuvre aussi auprès des personnes en situation d’itinérance ou de dépendance, s’est prononcé contre la mesure du conseiller Shawn Nason.

Dans une déclaration, Main Street Project invite la Ville à rejeter la mesure, soutenant qu’il existe d’autres façons de gérer la situation.

Toute action qui touche les personnes en situation d’itinérance devrait utiliser une approche basée sur les droits de la personne , écrit l’organisme.

Main Street Project soulève également le fait que, parce que Winnipeg n’a pas de site de consommation supervisée, les personnes utilisant des substances vont inévitablement les utiliser dans des abris publics .