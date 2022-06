Le Chez Nous n’ouvrira plus ses lits de soins de longue durée, faute de personnel

Depuis 2019, la coopérative comptait déjà toutes les installations nécessaires pour mettre en place la nouvelle section à Wellington.

Une campagne de financement communautaire a été faite pour acheter l’équipement.

Pour la Coopérative Le Chez Nous, il ne restait qu'à recruter cinq infirmières afin de parvenir à son objectif, mais sa campagne de recrutement n’a pas connu du succès.

Le 1er avril dernier, le conseil d’administration de cette maison pour aînés a décidé de suspendre le projet pour les cinq prochaines années.

Après cette période, l'équipe devra réévaluer le projet.

Pour Claudette Thériault, la directrice de la coopérative Le Chez Nous, c’était une décision déchirante.

« C’est ça qui est triste de ne pas permettre à nos résidents et aux gens de la communauté de continuer à vivre en français dans leur communauté. »

Sans avoir accès à ces lits de soins de longue durée, les résidents du Chez Nous qui bientôt auront besoin de soins de santé plus avancés devront se chercher une place ailleurs.

Souvent, ces gens vont se trouver dans un petit manoir loin de chez eux et avec des services en anglais , explique Claudette Thériault.

Comme solution de rechange, ces 12 lits seront transformés en unités de soins communautaires, le type de service déjà offert par le Chez Nous à l’heure actuelle.

Une campagne de recrutement a été lancée dans les universités, dans les milieux francophones et dans les médias sociaux, souligne la directrice du Chez Nous.

Cette maison pour aînés avait même offert en janvier dernier une prime de 5000 dollars aux infirmières désirant y travailler.

Un montant de 1500 dollars était également offert aux membres de la communauté qui pourraient convaincre des infirmières à travailler au Chez Nous.

Il y a eu énormément d’énergie et de l’effort mis dans le recrutement […] mais on n’est certainement pas les seuls à avoir des défis de recrutement d’infirmières , concède Claudette Thériault.

Le recrutement des professionnels bilingues n’est pas le seul défi auquel le Chez Nous est confronté.

Selon sa directrice, certains professionnels travaillant dans la fonction publique hésitent à quitter le système pour aller vers le secteur privé ou des institutions sans but lucratif, comme le Chez Nous, car ils craignent de perdre leurs avantages sociaux.

Pour faire ce changement, il n’aurait pas un transfert des avantages sociaux, comme des vacances ou des pensions de retraite , explique Claudette Thériault.

Le Syndicat des infirmières et des infirmiers de l’Île-du-Prince-Édouard tirait déjà la sonnette d’alarme sur la pénurie de personnel dans les foyers de soins de longue durée plutôt dans la semaine.

La présidente du syndicat Barbara Brookins a souligné que le manque de personnel plonge le système des soins de longue durée dans une situation de crise, lors d’une présentation à l’Assemblée législative de l’île, mercredi.

« Certains des établissements les plus désespérés ne peuvent pas ouvrir des lits alors qu’ils n’ont pas assez de personnel pour pourvoir les postes, et ils comptent souvent sur le personnel occasionnel et même sur la réaffectation forcée pour couvrir les postes. »