Un jeu d’évasion autochtone sensibilise les joueurs à la rafle des années soixante

La directrice générale de la Urban Society for Aboriginal Youth (USAY), LeeAnne Ireland, compare le jeu éducatif à un croisement entre Donjons et Dragons, l’histoire autochtone et le jeu d’évasion .

Les participants suivent l’histoire de Della, une personne réelle qui a vécu la rafle des années 60 et qui est aujourd'hui bénévole à l' USAY . Ils retracent son passé à travers une série d’énigmes, de documents et de photos.

La rafle des années soixante : La rafle des années soixante fait référence à l’enlèvement d’enfants autochtones de leur famille et de leur communauté dans les années 1960 à 1980. La plupart de ces enfants ont été mis en adoption dans des familles d'accueil non autochtones, causant ainsi la perte de leur identité culturelle.

Chargement de l’image Della, maintenant âgée d'une cinquantaine d'années, vit à Calgary et est de la Première Nation Neskonlith en Colombie-Britanique. Photo : Fournier par LeeAnne Ireland

Ce sont les efforts de Della pour faire la lumière sur son passé qui ont inspiré la directrice générale de USAY à mettre sur pied le jeu.

La survivante a réussi à mettre la main sur ses documents d’adoption, et même sur un titre de propriété d’un terrain qu'elle possédait sans le savoir.

Nous regardions tous ces documents et je lui ai dit : ‘’Ça ressemble vraiment à un jeu d’évasion [où] on doit remettre toutes ces pièces [du casse-tête] ensemble pour essayer de comprendre ton histoire’’ , a expliqué LeeAnne Ireland.

Le jeu comme outil éducatif

Près de 4000 personnes ont participé au jeu d’évasion depuis son lancement en 2020.

Les gens me disent qu’ils ont appris beaucoup plus [sur la rafle des années 60 avec ce jeu] qu’en lisant un livre , a-t-elle affirmé.

Selon elle, le fait de se pencher plus particulièrement sur le récit d’une seule personne humanise davantage un enjeu aussi complexe que la rafle.

Chargement de l’image Les joueurs explorent par visioconférence trois lieux différents, soit une salle de classe, une grange et un bureau, pour découvrir l'histoire de Della. Photo : Urban Society for Aboriginal Youth

Le professeur en design de jeu à l’Université Wilfrid Laurier, Scott Nicholson, partage cette opinion.

Le spécialiste sur l’aspect pédagogique des jeux d’évasion estime que ce type de jeu est une expérience plus immersive comparée à un livre ou un exposé vidéo.

Tu dois aller de l’avant et prendre un rôle actif dans l’histoire , a-t-il expliqué.

LeeAnne Ireland estime aussi que la dimension ludique du jeu d’évasion facilite les discussions entourant les injustices historiques.