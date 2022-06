Des trophées de guerre qui fascinent et dérangent à Kiev

L’armée ukrainienne y a installé des épaves de chars d’assaut, de camions, de canons et de missiles russes qui ont tous été détruits par l’artillerie du pays.

Trônant devant le clocher baroque non loin de la cathédrale Sainte-Sophie, ces vestiges militaires russes sont carbonisés, rouillés et en piteux état. Toutefois, par centaines chaque jour, des Ukrainiens petits et grands se déplacent pour venir les observer.

Chargement de l’image Fascinés, des résidents de Kiev photographient et filment ces vestiges de guerre russes avec leurs téléphones cellulaires. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Nombreux sont ceux qui manipulent les canons et qui s’amusent même à grimper sur la tourelle des tanks afin de se faire prendre en photo comme des libérateurs de l’Ukraine.

Alexander, maintenant résident de Kiev, mais qui est originaire de Donetsk, dans le Donbass, affirme que ces épaves lui rappellent de mauvais souvenirs : C’est un peu effrayant, parce que pour moi, c’est la deuxième fois que les Russes font des ravages dans ma région. Déjà sous contrôle partiel progressif russe depuis l’annexion de la Crimée, en 2014, le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, est sous le coup de l’invasion de Moscou depuis quelques mois.

Chargement de l’image Des chars d'assaut russes calcinés et en grande partie détruits sont exposés devant le clocher baroque de la cathédrale Sainte-Sophie à Kiev. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Certains tanks et camions calcinés dégagent de plus des odeurs de produits chimiques potentiellement toxiques, car ces véhicules qui trônent sur cette place paisible n’ont probablement pas été décontaminés.

Cela n’empêche pas des enfants de jouer avec les canons, d'ouvrir des portes de camions ou même de monter sur les épaves.

Chargement de l’image De nombreux enfants essaient de jouer avec les canons russes hors d'usage sur cette place du centre-ville de Kiev. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Alexander estime que ce n’est pas la place des enfants, ici, et qu'ils devraient plutôt aller dans les parcs pour s’amuser. De plus, croit-il, cela leur plante dans l’esprit l’idée d’une guerre permanente dès leur plus jeune âge .

Alexandra, sa conjointe, pense par contre qu’il est important que les plus jeunes connaissent leur histoire. Ils doivent connaître la vérité sur cette guerre barbare , dit-elle.

Chargement de l’image Les Ukrainiens sont admiratifs devant les exploits militaires de leur pays face aux assauts de l'armée russe. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Cette attraction plutôt singulière suscite aussi chez certains citoyens une impression de triomphalisme ukrainien. Cela ressemble à des trophées. Je suis ambivalent devant cette façon de nous montrer les effets de la guerre sur les Russes , admet Sergueï, un jeune résident de 30 ans de Kiev.

Chargement de l’image Se faire prendre en photo sur les chars d'assaut russes détruits est devenu une habitude pour les résidents de Kiev. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Un sentiment mitigé, d’abord parce que d’autres personnes sont mortes dans ces chars et dans ces camions; ensuite, surtout, parce que la guerre n’est pas finie. L’Ukraine crie peut-être victoire un peu trop tôt , pense-t-il.

Qu'importe : les jours se suivent et se ressemblent, et la foule est au rendez-vous.