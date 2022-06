Sécurité : les mesures prises par Edmonton sont « constructives », juge Tyler Shandro

La Ville a publié jeudi son plan officiel d'amélioration de la sécurité de la ville, soit à la veille de la fin du délai de deux semaines que lui a imposé le ministre de la Justice Tyler Shandro.

Les grandes lignes de ce plan combinant des mesures immédiates et des initiatives à plus long terme ont été déjà dévoilées par le maire Amarjeet Sohi lors d’une conférence de presse le 30 mai dernier.

À court terme, plus de policiers et d'agents de la paix patrouilleront les rues, la Ville retiendra les services de gardes de sécurité pour surveiller le quartier chinois et mettra en œuvre des programmes de prévention et de réponse aux surdoses de drogue.

Plusieurs initiatives visent également l'ordre public et la propreté, comme le nettoyage des rues et des ruelles ou encore l'ajout de toilettes portatives.

« Je suis encouragé par les [...] les récentes mesures prises par les autorités municipales pour améliorer la sécurité publique des Edmontoniens. » — Une citation de Tyler Shandro, ministre albertain de la Justice

Tyler Shandro, qui a déclaré que son bureau commencerait immédiatement à examiner le plan, a également salué le vote du conseil municipal relatif à la modification des règlements municipaux sur le transport en commun. Cette initiative vise notamment à interdire le flânage et la consommation de drogue dans les transports publics.

Le ministre estime cependant qu’« il reste encore beaucoup de travail à faire » avant de rendre la métropole « plus sûre pour tous ses résidents. »

La Ville réitère sa demande d’appui à la province

En conférence de presse jeudi après-midi, le maire d'Edmonton, Amarjeet Sohi, a fait cinq demandes au gouvernement albertain. Elles concernent la police, l'itinérance, le logement, la dépendance aux drogues et la santé mentale.

Si le gouvernement provincial se soucie vraiment de la sécurité et du bien-être des Edmontoniens [qu’il s'occupe de ces sujets], parce que, à bien des égards, les causes profondes de la criminalité sont l'itinérance, la santé mentale, la toxicomanie, et les crises, qui sont des domaines de responsabilité provinciale , a dit le maire, réitérant ainsi son appel à davantage d’investissements de la province dans les domaines cités.

Amarjeet Sohi a ajouté que la province a plafonné le financement des subventions d'assistance à la police municipale alors que, dit-il, le coût par agent a presque doublé en 2022. Il demande par conséquent au gouvernement albertain d'augmenter le financement de la police d'Edmonton pour s'adapter à l'inflation et à la croissance démographique.

Autre demande du maire à la province : allouer plus de fonds aux refuges d’urgence pour les aider à améliorer les normes et les heures d'ouverture. Il réclame à ce sujet le même traitement que Calgary, en déclarant qu'Edmonton reçoit 40 à 50 % de moins que ce que perçoit Calgary pour les places dans les refuges.

Amarjeet Sohi a par ailleurs demandé à la province de donner 8,9 millions de dollars de plus par an à Homeward Trust, le principal acteur de la lutte contre l'itinérance à Edmonton, pour l’aider à fournir plus de services de logement supervisé et permanent.

Avec les informations de Natasha Riebe