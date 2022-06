Une nouvelle vision pour les Maisons de la culture, qui fêtent leurs 40 ans

La Ville de Montréal a dévoilé jeudi sa nouvelle vision pour le développement, d’ici 2031, des Maisons de la culture, qui célèbrent leur 40 e anniversaire cette année. Ce plan, qui prévoit notamment la modernisation et la construction de nouvelles Maisons, vise à permettre une meilleure accessibilité de la population montréalaise aux arts et à la culture.

C’est un trésor caché qui a besoin d’être mis en lumière estime Ericka Alneus, responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif à la Ville de Montréal.

Valoriser ce bijou qui appartient à tous les Montréalais et Montréalaises est une priorité pour la Ville de Montréal.

La nouvelle vision s’articule autour de quatre piliers : l’accessibilité et la proximité, l’inclusion et l’équité, la connexion et la communauté, ainsi que l’excellence et l’innovation.

Concrètement, la Ville de Montréal construira trois nouvelles Maisons de la culture – le Centre Sanaaq (centre-ville), Espace Rivière (Rivière-des-Prairies) et Cœur Nomade (Montréal-Nord) – et en rénovera 12 réparties dans 10 arrondissements.

Ces travaux auront pour objectif d’améliorer la visibilité des Maisons et l’accueil offert au public, mais aussi d’ajuster leurs équipements aux normes.

La municipalité compte également miser sur des activités favorisant la rencontre des artistes et de leurs œuvres avec le public ainsi que les échanges entre les gens; la présentation gratuite ou à faible coût d’expositions, de spectacles et de projections ou encore sur des partenariats avec des organismes artistiques, scolaires et communautaires.

Il y a des gens qui peuvent s’offrir des billets [pour des salles de spectacle], mais il y a des gens qui n’y ont pas accès et la Ville a cette responsabilité de s’assurer que tout le monde puisse développer une citoyenneté culturelle , souligne Ericka Alneus.

Beaucoup de gens, dont des jeunes et des immigrants, ont commencé à découvrir la culture grâce aux Maisons de la culture , ajoute-t-elle.