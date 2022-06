Des hôpitaux d’Ottawa et de l’est ontarien maintiendront l’obligation du port du masque

Plusieurs hôpitaux d'Ottawa et de l'est ontarien ont décidé de maintenir l'obligation de porter le masque, même si la province ne l'exigera plus.

L'Ontario a décidé de lever les exigences de port du masque dans les hôpitaux à compter du 11 juin. Mais à l'Hôpital d'Ottawa, on explique que la mesure restera en place.

L’Hôpital est tenu de soigner et de protéger la santé de ses patients, de son personnel et de la collectivité. Ainsi, nous maintenons l’obligation de porter un masque sur tous nos campus dans l’intérêt de l’ensemble nos patients et de notre personnel , explique l'établissement par courriel.

Le CHEO a pris la même décision. Dans un communiqué publié mercredi, l'établissement de santé pour enfants explique que comme beaucoup de gens dans la communauté se débarrassent des couches de protection contre la COVID-19, le CHEO doit continuer à se protéger avec toutes les couches de protection que nous avons, y compris le dépistage à l’entrée et le port du masque pour tous .

Le CHEO rappelle avoir encore un pourcentage important d’enfants malades et vulnérables qui ne sont pas admissibles à la vaccination contre la COVID-19.

« Nous maintenons notre statu quo parce qu’il est prudent. Et, franchement, nous n’avons pas d’autre choix responsable. » — Une citation de Extrait du communiqué de presse du CHEO

Le CHEO dit ne jamais avoir été aussi occupé, expliquant que le mois dernier a été le mois de mai le plus occupé de l’histoire de son service des urgences (SU) et son deuxième mois le plus occupé en général.

Nous voyons plus d’enfants qui sont plus malades que d’habitude à cette période de l’année. Il y a beaucoup d’infection virale dans la communauté (pas seulement COVID-19) et nous voyons aussi la vague de blessures et d’accidents qui viennent avec le temps plus chaud , écrit l'établissement de santé qui rappelle que la pénurie de personnel entre aussi en jeu.

Nous pensons que [maintenir le port du masque obligatoire] est la bonne décision. Et Santé publique Ottawa continue de recommander fortement que les gens portent des masques dans des espaces publics intérieurs bondés , précise le CHEO .

Dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) maintiendra lui aussi le port du masque, selon ce qu'a annoncé la direction, jeudi. L’établissement de l’est ontarien souligne que la mesure s’applique à l’ensemble de son personnel, de ses médecins, de ses patients et de ses visiteurs.

Nous savons que les masques sont l’un des outils les plus simples et efficaces pour prévenir la propagation de la COVID-19, un virus qui peut être dévastateur pour les patients à risque élevé , fait valoir la présidente et directrice générale de l’ HCC , Jeanette Despatie, par voie de communiqué.

La consigne implique le port de masques de qualité médicale , fournis aux personnes dès leur entrée dans l’établissement hospitalier