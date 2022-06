L’Hôpital de Cornwall maintiendra l’obligation du port du masque

L’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) maintiendra le port du masque, selon ce qu'a annoncé la direction, jeudi. L’établissement de l’est ontarien souligne que la mesure s’applique à l’ensemble de son personnel, de ses médecins, de ses patients et de ses visiteurs.

Nous savons que les masques sont l’un des outils les plus simples et efficaces pour prévenir la propagation de la COVID-19, un virus qui peut être dévastateur pour les patients à risque élevé , fait valoir la présidente et directrice générale de l’ HCC , Jeanette Despatie, par voie de communiqué.

La consigne implique le port de masques de qualité médicale , fournis aux personnes dès leur entrée dans l’établissement hospitalier, y compris après le 11 juin, date de la levée des exigences de port du masque dans les hôpitaux en Ontario.