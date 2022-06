La pêche au saumon sur le fleuve Yukon encore une fois interdite

Et si le saumon kéta a réussi à se frayer un chemin jusqu’en 2019, les autorités fédérales chez Pêches et Océans Canada affirment que c’est chose du passé. Le directeur régional, Steve Gotch, explique que la tendance à la baisse des montaisons de saumons kéta ces 10 dernières années est particulièrement inquiétante.

Le public a peut-être vu des saumons kéta à vendre à Dawson ou à Whitehorse ces dernières années. Cependant, ces deux dernières années ont été très difficiles pour le saumon kéta sur le fleuve Yukon. Nous n’avons vu qu’environ 20% des montaisons ces deux dernières années. Donc, pour la saison 2022, nous pouvons nous attendre à ce que toute pêche commerciale soit fermée sur l’ensemble du bassin versant du fleuve Yukon.

« Nous avons besoin que chacun de ces saumons aille frayer de façon à reconstruire les populations pour le futur. » — Une citation de Steve Gotch, directeur régional, Pêches et Océans Canada

La baisse du nombre de saumons kéta s’ajoute à la crise qui affecte le saumon quinnat depuis une vingtaine d’années, souligne le directeur. Nous avions l’habitude d’enregistrer des montaisons de plus de 100 000 saumons [quinnats] dans le bassin versant du fleuve Yukon. Plus récemment, ce nombre est de moins de la moitié et donc, les nombres sont en baisse.

Des causes multiples

Les prises accidentelles, la prédation et le réchauffement du détroit de Béring ont déjà été identifiés comme des explications à la baisse des stocks. Steve Gotch ajoute qu’une cause s’imbrique dans l’autre.

Nous avons observé dans le détroit de Béring ces 10 dernières années des hausses anormales de températures. À mesure que le détroit se réchauffe, différentes espèces de poissons, de petits comme des prédateurs, sont apparus et font compétition aux saumons pour de la nourriture , explique Steve Gotch.

Chargement de l’image Le saumon entame sa longue montaison dans le fleuve Yukon à partir de la mer de Béring en Alaska jusque dans le sud du Yukon et le nord de la Colombie-Britannique. Photo : Yukon Salmon Sub-Committee

Sebastian Jones de Dawson est l’un des seuls à détenir un permis de pêche commerciale qu’il ne peut plus utiliser depuis longtemps. L’environnementaliste qui siège au conseil de gestion de la pêche et de la faune (Yukon Fish and Wildlife Management Board) affirme que la question est à l'avant-plan de leurs discussions.

C’est une préoccupation pour tous les humains, je crois, parce que ça indique combien nous avons vraiment bouleversé l'écosystème et le plus gros océan sur la planète. Il pointe du doigt la surpêche et la présence du micro plastique dans les eaux comme une possible source d’impact sur les stocks de saumons.

Un retour possible

Sebastian Jones garde espoir que le saumon sera, un jour, de retour dans les eaux du fleuve. Il faut être optimiste pour être pêcheur! , mais il ajoute du même souffle qu’il ne sera probablement plus là pour en être témoin.

« Je suis assez âgé pour me souvenir d’un effondrement des saumons quinnats dans le passé, et ils sont revenus de façon tout aussi inattendue qu’au moment de leur disparition. Je ne perds pas espoir [...] » — Une citation de Sebastian Jones, pêcheur commercial de saumons

Steve Gotch est du même avis. Les saumons existent depuis des centaines de milliers d’années et sont passés par des périodes d’abondance très basses et très hautes. Il est possible pour des populations de revenir, mais en tant qu'humains, il nous faut faire ce que l’on peut pour laisser le saumon tranquille et lui permettre de frayer et reconstruire leur population.

Avec les informations de Matt Meuse