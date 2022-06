Faubourg Mena’Sen : les locataires se mobilisent

Comme lors de deux autres réunions qui ont été organisées il y a eu deux semaines pour la même cause, la salle était bien remplie.

Il y a encore plus de monde, donc on voit que le mouvement continue à faire boule de neige. C’est positif, très positif , a souligné la conseillère Hélène Dauphinais, qui travaille sur le dossier depuis ses débuts.

Les locataires présents ont proposé différents moyens de pression pour faire bouger les choses. Du tintamarre à la pétition en ligne, des dizaines d’idées ont fusé dans l’auditoire.

Le Me Louis Fortier, qui a transmis une mise en demeure aux anciens administrateurs du Faubourg il y a quelques semaines, espère que le conflit se réglera ainsi à l’amiable.

Je pense qu’il est toujours temps pour les vendeurs, les acheteurs, de s’asseoir à la même table que les locataires ou des représentants des locataires et régler ce différend-là , martèle-t-il.

Rappelons que le Me Serge Dubois, qui a agi dans les médias à titre de porte-parole des anciens administrateurs du Faubourg Mena'Sen, a qualifié la mise en demeure de Me Fortier d« infondée ».

Un comité provisoire de sept résidents a aussi été créé pour assurer un suivi du dossier, appuyé par l’Association des locataires de Sherbrooke.

Ce que je ressens, c’est qu’il faut que ça aille un peu plus rapidement au niveau juridique. Tout ce qui traîne dans ces cas-là ramasse mousse , indique Ghislaine Marleau, une membre du comité.

« Les aînés, on en a assez. » — Une citation de Ghislaine Marleau, membre du comité provisoire des résidents du Mena’Sen

Parmi les participants figurait aussi la Dre Mélissa Généreux, candidate pour Québec solidaire dans la circonscription de Saint-François. Cette dernière tenait à témoigner son appui aux locataires.

Comme citoyenne, ça vient me chercher, comme à peu près tous les Sherbrookois et Sherbrookoises que je connais. J’attendais aussi d’avoir mon investiture officialisée pour un peu plus prendre ma place, mais l’appel était trop fort, il y a vraiment quelque chose qui ne fait pas de sens à mon avis là-dedans , souligne-t-elle.

Je ne pourrais pas dormir le soir et voir qu’il y a autant de gens qui souffrent, qui sont affectés et me dire que ça va arrêter là. C’est ce qui m’anime, c’est ce qui me motive. Je n’attendrai pas au 3 octobre [le jour des élections]. Tout ce que je vais pouvoir faire pour soutenir les citoyens, les citoyennes et les locataires du Faubourg, je vais le faire dès maintenant , ajoute-t-elle.

Un rassemblement est prévu le 29 juin prochain devant le Faubourg Mena'Sen pour demander l’annulation de la vente.