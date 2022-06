Crise des surdoses en C.-B. : 161 morts en avril et présence accrue des benzodiazépines

Des adjectifs comme des cris dans le vide : dévasté, pas surpris, triste, fatigué et hanté. Chaque mois, inlassablement, les acteurs sur le front de la crise des surdoses sont appelés à réagir au rapport de la coroner en chef de la Colombie-Britannique  (Nouvelle fenêtre) (en anglais). En avril, 161 personnes sont mortes et depuis juillet 2020, la quantité de benzodiazépines retrouvée dans les échantillons de drogue testés est en hausse constante.

Seule lueur d’espoir : le nombre de morts baisse constamment depuis janvier après un pic de 220 morts en décembre 2021.

Jusqu'ici en 2022, 73 % des personnes décédées étaient âgées de 30 à 59 ans et 76 % étaient des hommes.

Il [ne] faut vraiment pas perdre de vue que ce sont des personnes dont on parle, ce [ne] sont pas des statistiques , souligne la responsable communications et plaidoyer de La Boussole, Elody Croullebois, qui mercredi encore distribuait des drogues sécuritaires.

Elle explique que La Boussole a perdu un de ses membres en mai et qu'il n’est donc pas encore comptabilisé dans les rapports de la coroner.

« C'était une personne très jeune qu’on aimait tous beaucoup, toute l'équipe est très très triste. » — Une citation de Elody Croullebois, responsable communications et plaidoyer, La Boussole

À La Boussole, on milite pour davantage de drogues sécuritaires, un moyen hyper important pour lutter contre la toxicité accrue des drogues de rues.

Les benzodiazépines ne répondent pas à la naloxone

Le taux de détection de la présence de benzodiazépines dans la drogue a augmenté rapidement passant de 15 % des échantillons testés en juillet 2020 à 45 % des échantillons en avril 2022. Les benzodiazépines ont un effet sédatif et une surdose peut entraîner la mort, comme c'est le cas pour les opioïdes. Toutefois, la naloxone est inefficace contre les benzodiazépines.

Entre juillet 2020 et avril 2022, l'étizolam, un cousin des benzodiazépines, contre lequel la naloxone est également inefficace, a été trouvé dans l'analyse toxicologique de 40 % des personnes décédées par surdose de drogues illicites.

Et leurs effets [des benzodiazépines] sont effrayants , explique Paxton Bach, directeur médical du Centre de consommation des substances de la Colombie-Britannique. Ces substances, dit-il, obligent les professionnels de la santé à faire face à des surdoses vraiment complexes d'une manière qu'ils n'ont jamais eue [à le faire] auparavant .

« Cela rend ma vie et notre vie de médecins incroyablement difficile. Nous essayons de travailler avec des patients, et ni eux ni nous n'avons la moindre idée de ce qu'ils ont consommé. » — Une citation de Paxton Bach, directeur médical, centre de consommation des substances de la C.-B.

Paxton Bach explique que la dangerosité et la toxicité accrue des drogues envoient à l'hôpital des personnes que les soignants ont de plus en plus de difficultés à traiter. Il explique qu’en cas de surdose avec des opioïdes et des benzodiazépines combinés, la naloxone peut inverser seulement l'effet des opioïdes, parfois c'est suffisant pour maintenir [la personne] en vie .

Mais l’effet des benzodiazépines peut continuer des heures, rendant les personnes vulnérables aux agressions et aux vols. Les consommateurs peuvent également avoir des pertes de mémoire pendant plusieurs jours. Les médicaments qui peuvent inverser l’effet des benzodiazépines ne sont pas utilisés, car ils peuvent entraîner des crises de convulsions.

L'exposition répétée aux benzodiazépines a également des conséquences importantes, ajoute Paxton Bach, y compris une dépendance. Le sevrage, lui, est associé à beaucoup d'inconfort, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'agitation et des conséquences potentiellement plus importantes, comme des convulsions . Sur une période plus longue, les benzodiazépines sont associées à des troubles cognitifs, à des risques de chutes et à d'autres effets négatifs.

« L'arrivée des benzodiazépines dans l'approvisionnement en drogues est un changement aussi conséquent que l'arrivée du fentanyl l'a été au départ. » — Une citation de Paxton Bach, directeur médical, centre de consommation des substances de la C.-B.

Chargement de l’image Irene Shkolnikov, technicienne, teste des drogues à l'Institut canadien de recherche sur l'usage de substances (CISUR), un site de test de benzodiazépines pour les drogues illicites à Victoria, en Colombie-Britannique, le 10 décembre 2021. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur/CBC

Des pertes de conscience pendant des heures

La première fois que Garth Mullins, membre de VANDU, a pris connaissance d’une surdose liée aux benzodiazépines, c'était à l’été 2019 lorsque son ami Martin en a été victime. Il raconte cette frayeur dans l’épisode 31 du balado Crackdown.

Garth Mullins explique qu’on peut ranimer quelqu'un d'une surdose de benzo dope , le nom donné par les consommateurs à cette combinaison de benzodiazépines et de fentanyl ordinaire, mais que la personne peut rester inconsciente pendant des heures. C'est plutôt effrayant, parce qu'au début, j'ai juste pensé que quelqu'un était mort [...] ce genre d'overdoses est très effrayant .

« Les "benzos" sont comme le Valium, le Xanax [...] mais quand ils sont ensemble avec des opioïdes, ils se renforcent mutuellement, ils ont cet effet synergique. Les surdoses peuvent [alors] être beaucoup plus compliquées et difficiles. » — Une citation de Garth Mullins, membre, VANDU

Aujourd’hui, les surdoses avec une présence de benzodiazépines sont constantes, explique Garth Mullins, qui craint que leur prévalence augmente. Au début, il n'y avait qu'un peu de fentanyl dans l'approvisionnement en héroïne, et maintenant, il n'y a plus d'héroïne, c’est du fentanyl. Et puis les "benzos" ont commencé à arriver et maintenant ça représente comme la moitié .

« Si nous ne faisons rien [les benzodiazépines] vont complètement prendre le dessus. Et puis la prochaine chose viendra et la prochaine chose, et ça fera qu'empirer. Mais ce que nous pourrions faire, c'est commencer à remplacer l'approvisionnement en drogues contaminées par des drogues de qualité pharmaceutique afin que nous sachions ce qu'elles contiennent. » — Une citation de Garth Mullins, membre, VANDU

Pendant toute sa vie, raconte Garth Mullins, la toxicité des drogues s’est accrue et avec elle le nombre de morts. Si des années passent encore sans action, ajoute-t-il, ce ne sera plus du benzo dope , mais qui sait peut-être à l'avenir une forme de zombie dope encore plus effrayante.

Avec des informations de Wildinette Paul