13 000 tonnes de cailloux et de sable pour protéger la plage de Sainte-Luce

Le projet se présente en deux étapes. D'abord, une première recharge est prévue à l’automne 2022 dans le but de protéger le secteur qui longe la promenade contre les intempéries. Au total, 12 000 tonnes de matériaux, essentiellement des petits cailloux, seraient déposés et recouverts de 1200 tonnes de sable fin et lavé.

La seconde étape est plus ambitieuse. Elle consiste à remblayer l’Anse-aux-Coques sur 1,9 kilomètre, jusqu'au secteur de l'Eider. Le sable arriverait à la hauteur du mur qui longe la promenade. Cette étape est en cours d'élaboration et pourrait se réaliser à l’automne 2024.

La recharge de la plage de Sainte-Luce est envisagée dans le but d’éloigner les vagues du rivage et préserver les infrastructures. Le risque de submersion et d’érosion des berges est élevé , a rappelé aux citoyens Yann Ropars, un ingénieur spécialisé en génie côtier et maritime qui étudie la plage de Sainte-Luce depuis une dizaine d'années.

Des craintes des citoyens

Plusieurs résidents ont salué le travail de recherche de Yann Ropars et des travailleurs du ministère de Sécurité publique qui participaient à la présentation. Mais certains d'entre eux avaient des interrogations concernant la qualité des matériaux qui seront déposés sur la plage.

Les riverains redoutent que la plage soit jonchée de gros cailloux, comme cela avait été le cas lors du projet-pilote de recharge sur la plage, en 2014.

À la suite des grandes marées de décembre 2010, la Municipalité de Sainte-Luce a participé à un projet pilote pour rehausser une partie Ouest de la plage. Le projet pilote, inédit, a servi de modèle pour la protection des berges ailleurs au Québec.

En 2014, la Sécurité publique ne se préoccupait pas beaucoup de l’aspect visuel et touristique de la plage, mais beaucoup plus de la protection des infrastructures , témoigne Michel Desrosiers, résident de la route du Fleuve depuis 27 ans. On s’est retrouvé très vite avec une plage totalement détériorée.

Un raté que reconnaît le ministère de la Sécurité publique, qui assure avoir imposé, depuis, des contrôles de qualité resserrés lors de projets similaires menés à Percé, à la Pointe-aux-Outardes ou aux Îles-de-la-Madeleine.

« Il faut protéger nos berges, mais il faut quand même s’assurer qu’on aura des milieux de vie agréables et conviviaux et qui donnent un bon coup d'œil. » — Une citation de Michel Desrosiers, résident de Sainte-Luce

La mairesse de Sainte-Luce, Micheline Barriault, assure que le déchargement de sable est le seul projet qui assurait aux résidents et aux touristes de conserver une vue sur le fleuve. Tout ce qui nous a été présenté avait un impact sur le maintien de la plage et le visuel. La recharge nous permet de maintenir notre plage qui est, à Sainte-Luce, notre carte de visite et qui fait vivre plusieurs commerces dans la municipalité , assure l'élue.

190 maisons à risque

Yann Ropars conseille toutefois d'agir rapidement. La disparition du couvert de glace fait que les tempêtes qui frappent le rivage sont plus fortes , a-t-il expliqué à la trentaine de citoyens présents à l'une des consultations publiques. Sans ce projet, la Municipalité affirme que le secteur présente un risque élevé et extrême de submersion.

On travaille avec le ministère pour entrevoir des mesures de protection pour nos infrastructures, la promenade et aussi la route du Fleuve , détaille Micheline Barriault. On a 190 maisons de l’Anse-aux-Coques jusqu’au secteur de l’auberge de l’Eider qui ont été identifiées à risque.

Lors de la prochaine séance du conseil municipal, lundi, les élus voteront dans le but de poursuivre ou non le projet.

La recharge de la plage est évaluée à 10 millions de dollars, dont 7 % seront payés par la Municipalité, c'est-à-dire, 692 000 $.

Le reste du montant sera assumé par Québec. Le ministère de la Sécurité publique avance cependant que le gouvernement fédéral pourrait en absorber une partie.

En attendant, la Municipalité de Sainte-Luce assumera un remblayage de confort à la fin du mois de juin, avant l’arrivée du temps estival et des touristes.