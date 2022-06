L’expertise de l’UQAT mobilisée pour mieux connaître les eaux d’Eeyou Istchee Baie-James

La somme sera principalement allouée à la mise en place d’un laboratoire mobile d’hydrogéologie nordique. De nouveaux équipements ont également été acquis, tels qu’un géo-radar, une sonde permettant d’étudier les paramètres physicochimiques des eaux, ainsi que des appareils capables de mesurer le débit des cours d’eau.

L’objectif est de déployer les outils nécessaires à l’obtention de données fiables qui pourront éventuellement être utilisées dans le processus d’évaluation environnementale.

Pour Éric Rosa, professeur-chercheur du Groupe de recherche sur l’eau souterraine, il vaut mieux prévenir que guérir lorsqu’il est question des ressources en eau.

« Il y a eu des exemples dans l’histoire où l’acquisition de connaissances sur les eaux s’est faite à la suite de problèmes majeurs. Si on veut éviter que ce type de situation ne se reproduise, la clé est d’être proactif et de se doter de connaissances pour mieux gérer l’aménagement des terres et du territoire »