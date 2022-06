Plusieurs nouveautés pour le retour à la normale de Tourisme Amos-Harricana

En tout, une cinquantaine d’attraits et d’événements majeurs se préparent avec fébrilité à accueillir les visiteurs dans la MRC Abitibi. Les contraintes des deux dernières années imposées par le contexte sanitaire ne semblent pas avoir refroidi les ardeurs des promoteurs touristiques..

« Je suis la première surprise, parce que je me disais que le temps que les attraits repartent, ce serait une saison de retour à la normale, mais tranquille. Or, ce n’est pas ça du tout », souligne Andrée Gravel, cheffe division tourisme à la Ville d’Amos.

« On sent vraiment une effervescence avec une douzaine de nouveautés dans les attraits de nos territoires. Ils ont l’air en feu, ils sont enthousiastes. Et nous, au niveau de la Maison du tourisme, on est une nouvelle équipe et on est prêts à vous accueillir. » — Une citation de Andrée Gravel, cheffe division tourisme à la Ville d’Amos

Parmi les nouveautés, citons le nouvel atelier de Scaro, le sentier pédestre de Launay, les nouveaux aménagements aux Jardins de St-Maurice, le retour du circuit théâtral historique Amos vous raconte son histoire, le réaménagement de la plage municipale de Preissac et l’espace gustatif de la Miellerie de la Grande Ourse.

Évidemment, le parc thématique Anisipi, qui mettra en valeur la ressource hydrique, retiendra beaucoup l’attention à compter du 8 juillet. En plus des expériences immersives signées Moment Factory au puits municipal, à la plage du lac Beauchamp, au Refuge Pageau et à Pikogan, il propose les circuits des fontaines artistiques et des ponts couverts, un parcours citatif et une exposition d’oriflammes.

Chargement de l’image Dans l'ordre: James Cananasso, vice-chef du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, Émilien Larochelle, président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Chantal Kistabish, conseillère au CPN Abitibiwinni, Bernard Blais, directeur du Service des loisirs, de la culture et du tourisme à la Ville d'Amos, Mario Brunet, conseiller municipal à la Ville d'Amos, et Andrée Gravel, cheffe de la division du tourisme à la Ville d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Collaboration avec Pikogan

Ce lancement au sein de la communauté d’Abitibiwinni n’est pas étranger au rôle grandissant qu’elle joue dans l’offre touristique régionale. Une implication saluée par Mario Brunet, responsable des dossiers de la culture et du tourisme au conseil municipal d’Amos.

Ils ont un siège à la Commission culturelle territoriale de la MRC Abitibi et on entend davantage parler de la communauté, de la culture anishinabe. On tient à cette présence autochtone au sein de la commission. Le projet Anisipi, on l’a travaillé avec eux ces dernières années. Il me semble qu’il y a des rapprochements qui se font aux niveaux culturel et touristique. Je crois que c’est vers ça qu’on doit tendre , affirme M. Brunet.

La communauté d’Abitibiwinni est très fière de jouer un rôle grandissant dans l’offre touristique régionale et de s’impliquer dans un projet comme Anisipi, avec une expérience immersive qui pourra être vécue à Pikogan. De plus, elle tiendra son 8e Pow Wow, ce week-end, soit les 11 et 12 juin.