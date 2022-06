Échappé pendant l’Iditarod, Léon le chien retrouve son maître après 3 mois d’errance

Il a disparu le 13 mars à Ruby en Alaska après avoir parcouru les 800 premiers kilomètres de la course. Ce village de moins de 200 habitants est situé le long du fleuve Yukon dans une zone isolée de cet État américain.

Son maître, le musher français Sébastien Dos Santos Borges raconte sur sa page Facebook : [Il n'était] pas blessé, ni vraiment fatigué, mais il se retournait souvent pour me regarder et je lisais dans ses yeux qu’il en avait assez d’être attelé . Léon est donc remis aux soins des organisateurs de la course et le meneur de chiens de traîneau reprend la course vers Nome.

Léon profite alors [d']une erreur humaine et d'un collier mal ajusté pour s'échapper, selon Mark Nordman, le directeur de course de l’Iditarod.

« Ce jour du dimanche 13 mars 2022, j’ai perdu une partie de moi-même. » — Une citation de Sébastien Dos Santos Borges, meneurs de chiens de traîneau

Quelques jours après le contrôle à Ruby, en pleine tempête, Sébastien Dos Santos Borges abandonne la course.

Dès qu’il rallie Nome ce n’est pas vers la France, mais vers Ruby qu'il s'envole pour partir à la recherche de son compagnon.

Lui et son équipe ont partagé l’avancée de leur recherche sur les réseaux sociaux.

Pendant un temps, Sébastien, seul et à pied, parcourt la région pour retrouver Léon. Il fouille tous les endroits, une décharge, les bords de la rivière, les poubelles, les bâtiments .

À l'aide d'une cagnotte en ligne et de donateurs généreux, il ramasse plus de 10 000 $ qui servent, entre autres, à faire des recherches par hélicoptère. Elles sont sans succès.

Sébastien Dos Santos Borges doit rentrer chez lui, mais partout dans la région de Ruby, des gens gardent l'oeil ouvert au cas où Léon ferait son apparition.

Les semaines et les mois passent et l'hiver laisse place au printemps : la neige fond, les rivières se débarrassent de leur couvert de glace. Léon est introuvable.

Fin mai, un homme, au courant de la disparition de Léon pendant la course et ayant aperçu à plusieurs reprises un chien près de sa cabane, finit par attraper le chien errant à l'aide de nourriture bien placée. L’épopée de Léon touche à sa fin. L'homme habite près de McGrath, à 195 kilomètres au sud de Ruby.

L’organisation de l'Ididarod reçoit un appel et Sébastien Dos Santos Borges saute dans un avion.

Léon est avec moi ! s’exclame-t-il sur les réseaux sociaux le 4 juin. Une grande histoire, une belle histoire d'amour et d'amitié entre toutes les personnes qui ont aidé, qui ont pensé très fort à ces retrouvailles. Merci ! La vie est belle ! conclut-il.

Léon, du haut de ses trois ans, a survécu seul pendant trois mois dans l'étendue sauvage de l'Alaska.

Si seulement Léon pouvait parler, je suis sûr qu'il aurait une bonne histoire à raconter , imagine Mark Nordman, mais le chien gardera pour lui les récits de ses aventures dignes, à n'en pas douter, des romans de Jack London.

Avec des informations de Maya Lach-Aidelbaum et Associated Press.