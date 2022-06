Dans une lettre confiée à Radio-Canada, Hilaire Journeault demande aux maires de Rimouski et de Forestville ainsi qu'à la Chambre de commerce de Rimouski-Neigette de trouver une solution pour maintenir le service de traversier cet été.

Cela fait à peine une semaine que le navire a repris la mer, et plusieurs départs ont été annulés, et déjà la saison s'annonce chère, selon le propriétaire.

« En 2020, le pétrole était à 0,60 $ du litre et en 2022, le pétrole est rendu à 1,85 $. On s'aperçoit qu’on va être déficitaire beaucoup. » — Une citation de Hilaire Journeault, propriétaire du CNM Évolution

Chargement de l’image Le propriétaire du traversier, Hilaire Journeault, est triste de la situation (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Il indique qu'avec l'augmentation du prix de l'essence, les dépenses du CNM Évolution pourraient, cette année, atteindre près d'un demi-million de dollars de plus qu'en 2020.

On était déjà en opération serrée depuis 10 ans, donc on croit qu’on aura aussi de la misère à réopérer toute l’année , explique M. Journeault.

Selon lui, jusqu'à maintenant, le navire perd 2000 $ à 3000 $ par jour, mais ce montant pourrait augmenter lors de la haute saison touristique.

« Présentement, on fonctionne à perte... À perte de beaucoup. On ne pourra pas continuer toute l’année comme ça. On va prendre des décisions. » — Une citation de Hilaire Journeault, propriétaire du CNM Évolution

Ce dernier souhaite ainsi obtenir de la part du gouvernement une aide financière d'environ 300 000 $ afin de réduire le déficit prévu.

Des tarifs haussés

Afin de limiter les impacts de la hausse du carburant, Hilaire Journeault a déjà pris la décision d'augmenter les tarifs des traversées.

Les autos étaient à 50 $, on les a montées à 60 $. On a aussi augmenté le prix du passager d'environ 2 $ et on a réduit la vitesse du bateau. Ça prenait une heure pour traverser, maintenant ça prend une heure et demie , énumère-t-il.

Chargement de l’image Les touristes commencent à arriver à Rimouski (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

« En réduisant la vitesse du bateau, on va moins dépenser et en augmentant les taux des autos, ça va faire plus de revenus, donc on espère que ça va bien aller. » — Une citation de Hilaire Journeault, propriétaire du CNM Évolution

Il soutient toutefois que ces augmentations ne seront pas suffisantes pour opérer le bateau tout l'été.

Vers une fermeture de la traverse?

M. Journeault donne un mois aux élus pour obtenir de l'aide, sinon il songe à fermer.

« Si on manque d’argent, on ne pourra pas continuer. […] Je leur donne un mois. J’espère qu’ils vont faire des pressions et il y aura peut-être de l’argent qui va débloquer. » — Une citation de Hilaire Journeault, propriétaire du CNM Évolution

Le traversier est, par ailleurs, à vendre depuis mai dernier.

Ça fait 22 ans qu’on opère le bateau, je trouverais ça un peu triste d’arrêter la traversée. Par contre, je ne peux pas continuer et arriver à la fin juillet ou fin août, de ne plus être capable de payer mes fournisseurs et de faire faillite. Il faut quand même que je sois réaliste , lance-t-il.

Chargement de l’image Le CNM Évolution, immatriculé à Gaspé, a été construit par le Chantier naval de Matane, propriété à l'époque d'Hilaire Journeault (archives). Photo : Radio-Canada

Rappelons que la direction de la traverse Rimouski-Forestville avait décidé de ne pas mettre à l'eau le CNM Évolution l'été dernier par la crainte de connaître une autre saison déficitaire.

Interpellé jeudi en après-midi, le ministère des Transports n'a pas encore réagi sur le sujet.

Avec les informations de Jean-François Deschênes