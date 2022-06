Un nouveau mode de rémunération des médecins à l’essai en Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse met à l’essai jusqu’en mars 2023 un nouveau modèle de rémunération des médecins, pour voir si une méthode différente pourrait améliorer leur recrutement et leur maintien dans la province.

Le projet pilote qui déploie ce modèle de paiement, appelé capitation mixte, n’est cependant à l’essai que dans trois cliniques, à Chéticamp, New Minas et Upper Tantallon. Au total, seulement 19 médecins sont concernés.

En Nouvelle-Écosse, les médecins sont payés à l’acte.

Ceux pour qui la capitation mixte sera utilisée seront payés selon le nombre de patients qu’ils aident, et selon les services pratiqués.

Michelle Thompson, ministre de la Santé de la Nouvelle-Écosse, le 1er septembre 2021.

Ces médecins pourront aussi recevoir une prime, s’ils voient à ce que leurs patients reçoivent leurs soins en temps opportun.

Nous espérons que le ce nouveau modèle encouragera une approche davantage axée sur le travail d’équipe, et que ce sera plus facile pour les patients de recevoir les soins dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin , a déclaré la ministre provinciale de la Santé, Michelle Thompson, en conférence de presse à Halifax, jeudi.

La province espère en effet que les médecins d’une même clinique travaille ensemble, et que si l’un d’entre eux n’est pas disponible, que l’autre puisse voir le patient.

Si cette expérience fonctionne, le patient pourrait obtenir des rendez-vous plus rapidement, et hors des heures de bureau plus traditionnelles, espère la province.

Dre Leisha Hawker est présidente de Doctors Nova Scotia.

La Dre Leisha Hawker, présidente de Doctors Nova Scotia, l’association professionnelle qui représente les médecins de famille en Nouvelle-Écosse, affirme que la majorité de ceux-ci désirent travailler au sein d’une pratique collaborative. Ils veulent vraiment former des équipes de soins , a-t-elle affirmé jeudi.

La députée libérale Kelly Regan, ancienne ministre des Services communautaires et porte-parole de l’opposition officielle en matière de soins de longue durée, a déploré que le projet pilote du gouvernement progressiste-conservateur soit si limité.

La ministre de la Santé, Michelle Thompson, affirme qu’elle songe à doubler le nombre de cliniques participantes. Si cela se concrétise, le projet pilote regroupera alors 49 médecins dans six cliniques.

Au moins 95 000 personnes ont besoin d'un médecin

Le recrutement de médecins de famille est un défi depuis plusieurs années en Nouvelle-Écosse, en particulier avec la croissance démographique accélérée de la province.

Il y a présentement 95 000 résidents sur la liste provinciale des citoyens en attente d’être jumelés avec un médecin de famille.