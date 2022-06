La province rend les implants cochléaires plus accessibles aux adultes manitobains

Le nouveau programme manitobain pour adultes s'aligne sur le programme pédiatrique, qui couvre 80 % du coût de remplacement du dispositif externe, tous les cinq ans.

L'élargissement de la couverture de ce programme permettra à un plus grand nombre de Manitobains de profiter des avantages d'une bonne audition et de participer pleinement à la vie de leur famille et de leur communauté , a souligné la ministre de la Santé lors d’une conférence de presse à la clinique spécialisée de Winnipeg Central Speech and Hearing Clinic, jeudi.

Un implant cochléaire se divise en deux parties. Une partie est implantée chirurgicalement sous la peau. L’autre partie est un processeur externe, qui doit être remplacé périodiquement. Schématiquement, cela permet de capter des bruits externes et de les convertir en signaux électriques pour que le cerveau les interprète.

Alors que le coût de la chirurgie initiale est déjà couvert, le coût du remplacement du processeur ne l'était pas jusqu'à présent.

Selon les estimations de la province, cette mesure coûtera 352 000 $ par an.

Une technologie qui change des vies

Gladys Nielsen figure parmi les personnes qui bénéficieront de ce changement. L'ancienne présidente de la section manitobaine de l'Association des malentendants canadiens a un implant cochléaire à l'oreille droite depuis 1997.

Sa retraite ne lui a pas permis de couvrir les 11 000 $ que coûte un nouveau processeur. Mon ancien processeur corporel avait été comparé à un vieux tracteur. Il fonctionne, mais pas comme avant. Il est obsolète et les pièces ne sont pas faciles à trouver , a-t-elle expliqué aux côtés de la ministre.

Chargement de l’image Gladys Nielsen faisait partie d'un groupe qui a fait pression sur la province pour faire ce changement. Photo : CityNewsWinnipeg

Vivre sans ce dispositif est inimaginable pour Gladys Nielsen. Je vivrais dans des silences. Je n'ai pas d'ouïe sur mon côté gauche. Pas de conversations, pas de communication, pas de sons de la nature, pas de capacité à se sentir en sécurité et à faire partie du monde des entendants.

Le ministre des Aînés et des Soins des longue durée, Scott Johnston, a déclaré que le programme devrait aider jusqu'à 40 personnes chaque année, dont beaucoup ont plus de 55 ans.