Manifestation contre le tramway : environ 200 personnes devant l’Assemblée nationale

La formation politique conservatrice réclame notamment un moratoire sur le projet. Selon Éric Duhaime, le projet n'a tout simplement pas assez la cote auprès de la population de Québec pour voir le jour.

Grosso modo, peu importe le sondage, si vous prenez celui de 41, 38 ou 44 %, ils sont dans la marge d’erreur du 40 %. Il y a 60 % des gens à Québec qui ne veulent pas du tramway. On ne fait pas la plus grosse dépense de l’histoire de la Ville contre la volonté d’une forte majorité de celles et ceux qui sont supposés l’utiliser et le payer , a expliqué le chef conservateur, quelques instants avant la manifestation.

L'ancien porte-parole du mouvement citoyen Tramway Non Merci , Stéphane Lachance va se présenter aux prochaines élections provinciales sous la bannière conservatrice dans la circonscription de La Peltrie, celle détenue par le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, de la Coalition avenir Québec (CAQ). M. Lachance reproche le travail du ministre dans le dossier du tramway.

Je pense qu'[Éric Caire] n'a pas démontré ce que les électeurs pensaient du projet. Il s'est tout simplement tu, il n'en a pas parlé. Il y a une grosse grogne dans la population actuelle , a-t-il mentionné.

La formation municipale Québec 21 et son chef Éric Ralph Mercier, qui s’opposent également au projet de tramway de l’administration Marchand, avaient l’intention de prendre part à la manifestation.

Avec les informations d'Olivier Lemieux