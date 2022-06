Les installations du poste d’essence vont être améliorées sur l'île d'Anticosti

À la suite de l’incendie en décembre dernier, qui a ravagé le seul garage de la municipalité, une pompe à essence temporaire a été installée près de la Coop, pour alimenter les résidents en essence.

La pompe sera donc renforcée et elle doit être fonctionnelle d’ici une dizaine de jours, explique le directeur général de la Coopérative, Alexandre Dieumegarde. On va changer la structure dans les prochains jours. Ça va être un accès juste sur un sens. Il va y avoir une voie qui va être dédiée juste pour ça avec des bollards qui vont venir empêcher qu’il y ait un croisement de deux véhicules , dit-il.

La distribution de l’essence aux résidents ne figurait pas dans le mandat d’origine de la Coopérative, mais elle compte le faire, du moins, pour les prochains mois.

M. Dieumegarde considère que cette opération ne sera pas rentable, mais qu’elle est nécessaire pour l'île d’Anticosti.

« On ne fera pas de profits, mais on ne fera pas de pertes. On devrait arriver juste. Puis, en même temps, on va avoir permis à l’île de continuer à rouler. Pour moi, ça, c’était ce qui est important. »