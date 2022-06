Encore des heures d’attente pour obtenir un passeport à Toronto

Kishan Kotadya était prêt à traverser la ville pour obtenir le document tant convoité. Il s’est présenté tôt en matinée aux bureaux de Service Canada à Mississauga où sa demande n’a pu être traitée. La file d’attente là-bas était de plus de trois heures. [Les agents] nous ont dit qu’ils ne pourraient plus servir d’autres personnes.

Il s’est donc rendu à un bureau du centre-ville pour tenter sa chance. Après plus d’une heure d’attente, il était environ au milieu de la file qui s'allongeait.

Pour M. Kotadya, les délais de traitement pour une demande par la poste étaient trop longs. Il doit rapidement entamer des démarches de visa en vue de son prochain voyage.

Pas tous des vacanciers

Plusieurs personnes rencontrées demandaient un premier passeport canadien ou désiraient renouveler le leur pour des déplacements professionnels, familiaux ou bien des urgences.

C’est le cas d’Orely Ngioba qui voyage pour aller rejoindre sa sœur malade aux États-Unis. Lorsqu’elle a acheté ses billets d’avion vendredi dernier, elle s’est rendu compte que son passeport n’était plus valide. À deux jours de son départ, elle cherche désespérément à obtenir ses documents.

« J’étais ici hier, et à la même place [où je suis dans la file], ils ont décidé qu’ils ne pouvaient plus prendre de personnes, donc je suis revenue aujourd’hui le plus tôt possible. » — Une citation de Orely Ngioba, résidente de Toronto

Des demandeurs qui n'ont pas de preuve de voyage exclus

Saya Inokuchi est sortie du grand édifice du centre-ville le sourire aux lèvres. Elle a réussi à remplir sa demande pour un nouveau passeport. On lui a dit qu’elle devrait le recevoir d’ici deux semaines.

Alors qu’elle attendait son tour, Mme Inokuchi a vu plusieurs personnes se faire refuser l’accès à la file, faute d’une preuve de voyage.

Les 35 centres qui traitent les demandes urgentes de passeport au Canada, dont le bureau du centre-ville de Toronto fait partie, exigent aux demandeurs de prouver qu’ils voyageront dans les 45 prochains jours.

On nous oblige pratiquement à procrastiner à ce point-ci , soutient Mme Inokuchi qui raconte avoir entendu des agents dire aux personnes de revenir lorsqu’ils auront une preuve de voyage.

Dans un échange de courriels, Service Canada dit néanmoins inviter les Canadiens à s’assurer d’avoir un passeport avant de prendre des engagements de voyage.

Plus de 300 centres de service reçoivent les demandes de passeport en personne de ceux qui voyagent dans plus de 45 jours. Aucune preuve de voyage n’y est demandée. Il est également possible de transmettre une demande de renouvellement par la poste.

Service Canada prévoit de livrer entre 3,6 et 4,2 millions de passeports entre avril 2022 et mars 2023, trois fois plus que l’année précédente.