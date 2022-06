La pandémie a fouetté la fréquentation de cette piste qui fait le tour du lac Saint-Jean sur quelque 250 kilomètres. En 2020, 290 000 passages y ont été enregistrés. L'année dernière, ce nombre est passé à 310 000, ce qui représentait un sommet.

Le président de la Véloroute des Bleuets, Michel Chiasson, espère que ce record pourra être fracassé cette année en misant sur le retour en force des touristes ainsi que sur la diversification de la clientèle.

Désormais, les cyclistes côtoient les marcheurs, les patineurs à roues alignées, mais aussi de nombreux amateurs de vélo électrique. Michel Chiasson invite tous ces utilisateurs à redoubler de prudence pour que la cohabitation soit harmonieuse.

Les vélos électriques, c’est des équipements qui sont plus lourds, qui vont plus vite. Quand il y a beaucoup de gens qui se promènent, soit à pied ou des jeunes couples avec des enfants, des poussettes, ça va prendre la collaboration de tout le monde. C’est sûr que chaque année, il va y avoir de nouvelles choses qui vont sortir. On ne peut pas empêcher le développement des technologies. Il y a des choses qui vont être à surveiller d’année en année, mais on est capable de gérer ça , a souligné Michel Chiasson.

Des travaux dans les plans

Pour attirer un nombre croissant d'utilisateurs, les responsables misent sur l'amélioration constante de la piste. Ainsi, en 2022-2023, des investissements de 4,5 M$ sont prévus. Cette injection de fonds permettrait de mener des travaux à Sainte-Monique, à Péribonka et à Chambord.

Toutefois, pour pouvoir mettre en branle ces projets d'amélioration, des négociations sont nécessaires. Des accords doivent être conclus notamment avec la Commission de protection du territoire du territoire agricole du Québec (CPTAQ), avec le Canadien National et avec plusieurs propriétaires terriens. Les pourparlers ne sont pas encore arrivés à leur terme, mais ils vont bon train.

Entre autres, il devait y avoir aussi des ententes avec le Canadien National, parce qu’on va faire beaucoup de tronçons en bordure de la voie ferrée. Donc, naturellement on doit avoir des autorisations du côté du Canadien National et par la suite ça nous prend aussi des ententes avec chacun des propriétaires pour nous permettre d’avoir les droits de passage , a expliqué le maire de Chambord, Luc Chiasson.

À Chambord, la construction d'un nouveau tronçon est entre autres prévue pour relier la rue de la Gare au belvédère du ministère des Transports du Québec afin de permettre aux utilisateurs d'éviter la route 169.

Par ailleurs, même si la main-d'oeuvre se fait rare dans la région, les Maisons du vélo d'Alma, de Dolbeau-Mistassini et de Roberval seront ouvertes cet été pour recevoir les utilisateurs de la Véloroute des Bleuets et pour leur offrir de l'information.

Un véhicule motorisé aménagé spécialement pour les accueillir sera aussi en circulation.