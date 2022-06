La SQ ferme un dossier de négligence criminelle contre McCann et Arruda

Une plainte pour négligence criminelle déposée contre Danielle McCann et Horacio Arruda n’ira pas plus loin, a appris Radio-Canada. La Sûreté du Québec (SQ) ne semble pas avoir trouvé de preuves pouvant mettre en cause leurs actions durant la première vague de COVID-19 qui a fauché la vie de milliers d’aînés.