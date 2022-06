Un portrait plus clair des six grands projets culturels pour Gatineau

Pour la première fois, les membres de la Commission de la culture, des arts, des lettres et du patrimoine de la Ville de Gatineau se sont rencontrés mercredi soir pour dresser un portrait global et précis des six grands projets culturels en chantier ou en vue au centre-ville, incluant le 100, de la rue Gamelin, la Bibliothèque centrale et les Ateliers du Ruisseau.