Avec Whose Love, Lubalin veut passer de star sur TikTok à artiste à part entière

Le musicien et créateur de contenu montréalais Lubalin, véritable star sur TikTok, va lancer vendredi son deuxième microalbum intitulé Whose Love, une collection de titres rythmés, mais introspectifs, qui font suite à une remise en question quant à la place du web dans sa carrière florissante.

Pour bien comprendre l’ampleur du phénomène Lubalin, il suffit de jeter un coup d’œil aux chiffres qu’il cumule sur les réseaux sociaux. Il compte près de 500 000 personnes abonnées et des dizaines de millions de visionnements sur YouTube, ainsi que 200 millions de vues et près de 3,5 millions de fans sur TikTok. Sa popularité a d’ailleurs attiré l’attention de Jimmy Fallon, qui a reçu l’artiste au mois de janvier sur le plateau du Tonight Show.

Lubalin s’est fait une place sur le web en 2020 grâce à une série de vidéos baptisée Internet Drama, dans laquelle il met en musique des conversations anodines glanées dans des publications sur le web. Mais l’été dernier, il s’est fait plus discret, cessant ses publications et laissant sa légion de fans dans l’incertitude.

Le musicien a expliqué cette absence dans une série de vidéos publiées sur son site Where is Lubalin?  (Nouvelle fenêtre) (où est Lubalin?).

Quand j’ai fait mon premier Internet Drama, j’ai mis un pied dans l’engrenage. J’aurais pu m’arrêter là, mais je voulais prouver au monde que je pouvais répéter la chose. Lorsque j’ai fait mon deuxième Internet Drama, mon autre pied s’est pris dans l’engrenage, et la porte s’est refermée derrière moi , expliquait-t-il dans une vidéo publiée au début de l’année.

« J’ai été aspiré par ce monde : l’attention, les statistiques, le statut. Mais peu importe ce que je cherchais lorsque j'ai commencé – l’amour, j’imagine –, je ne l’ai pas trouvé là. J’ai donc arrêté de performer. » — Une citation de Lubalin

Chargement de l’image Véritable sensation internet, les vidéos de l'artiste montréalais Lubalin cumulent des dizaines de millions de visionnement sur TikTok, ce qui lui a valu d'être invité au «Tonight Show» de Jimmy Fallon. Il lancera la semaine prochaine un deuxième disque. Un reportage de Nabi-Alexandre Chartier.

Voir TikTok comme un tremplin et pas une fin en soi

Lubalin ne crache pas sur le succès que lui ont permis de connaître TikTok, YouTube et compagnie, mais il a eu peur de rester coincé dans les limbes du web, alors que son intention initiale était d’en profiter pour diffuser sa musique (c’est lui qui a composé tous les supports musicaux de sa série Internet Drama).

Je ne suis pas juste un gars de TikTok; il y a plein d’autres choses que je veux faire. Mais ce qui est cool, c’est qu’on a rassemblé un plus grand public et, maintenant que je lance de la musique, il y a beaucoup plus de gens qui vont l’apprécier. C’est le fun , explique-t-il à la veille de la sortie de son microalbum.

Déjà prêt pour la suite

Whose Love comprend neuf titres oscillant entre la pop, le R’n’B et l’électro : des productions léchées qui mettent de l’avant sa voix et rappellent parfois The Weeknd. Il espère que ces chansons lui permettront de faire le pont entre son statut d’influenceur et sa passion pour la musique.

J’ai été chanceux que mon concept soit assez proche de ce que je fais en musique. Je sais que plusieurs personnes qui ont du succès sur TikTok finissent par être coincées avec le concept qui fonctionne pour eux , affirme-t-il.

Whose Love fait suite à Lubalin EP, lancé en 2020, et à une poignée de simples lancés ici et là. Lubalin a également prêté sa voix à une reprise de la chanson Phoenix, de Charlotte Cardin, un grand succès qui ouvre la porte à d’autres collaborations dans le futur. Si l’artiste est content de présenter ses nouvelles chansons au public, il pense déjà à la suite.

J’ai hâte de montrer aux gens ces chansons qui attendaient sur mon disque dur, mais il y a une autre partie de moi qui se dit : "J’ai tellement changé, je suis prêt à faire autre chose." J’ai hâte de commencer à créer d’autres chansons.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.