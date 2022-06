Nouvelle baisse des cas d’hospitalisations liés à la COVID-19 en Saskatchewan

Selon le dernier rapport hebdomadaire de la province, 187 personnes ont été hospitalisées en date du 8 juin 2022.

Il s’agit d’une baisse considérable comparativement à la semaine précédente, où on avait recensé 232 cas. Le nombre de personnes admises en soins intensifs est cependant passé de 6 à 10 pendant la même période, soit une augmentation de 40 %.

Saskatoon et Regina ont enregistré les plus grands nombres, avec 78 et 55 nouveaux cas respectivement. On compte 43 nouveaux cas dans le nord de la province.

La Saskatchewan a enregistré 10 décès liés à la COVID-19 entre le 29 mai et le 4 juin.

Le nombre de nouveaux cas confirmés en laboratoire a également diminué. Sur près de 5890 tests, 285 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19, contre 364 la semaine précédente.

Les autorités sanitaires ont rapporté 9 nouvelles éclosions de COVID-19 dans des centres de soins de longue durée et dans des résidences pour personnes âgées, contre trois auparavant.