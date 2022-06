Tous les députés de la région invités à la rencontre d’Andrée Laforest avec Rio Tinto

Au départ, la ministre n'avait invité que les députés caquistes de la région, Éric Girard, Nancy Guillemette et François Tremblay, les mairesses de Saguenay et d'Alma, Julie Dufour et Sylvie Beaumont, ainsi que les préfets des MRC , Luc Simard, Gérald Savard, Yannick Baillargeon et Louis Ouellet.

Également, il va y avoir les députés fédéraux qui ont eu des invitations, Sylvain Gaudreault aussi à Jonquière , a énuméré la députée de Chicoutimi jeudi en marge du départ du Grand défi Pierre Lavoie.

L’invitation a bien été reçue au bureau du député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, mais il siégera toujours à Ottawa à cette date, a indiqué son adjoint Marc-Olivier Fortin. L’intérêt est toutefois grand et une demande a été logée pour savoir si un membre de son cabinet pourra le remplacer.

De leur côté, les deux députés bloquistes, Mario Simard dans Jonquière et Alexis Brunelle-Duceppe dans Lac-Saint-Jean, seront toutefois présents. Leurs horaires seront ajustés en conséquence, a précisé William Fradette, attaché politique d'Alexis Brunelle-Duceppe.

Le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, a réitéré jeudi soir qu’il ne participerait pas.

Sébastien Ross pour Rio Tinto

Pour ce qui est de Rio Tinto, c'est Sébastien Ross, directeur exécutif des Opérations Atlantique pour Rio Tinto Aluminium qui représentera l'entreprise. Il sera présent avec des membres de son équipe.

« On veut savoir de la compagnie, c’est quoi les investissements et quand seront les investissements. Il faut absolument que la compagnie nous donne des réponses. C’est le temps d’investir, je le dis. Maintenant, c’est sûr que l’autre mandat arrive, moi je veux des réponses. » — Une citation de Andrée Laforest, ministre responsable de la région

Chargement de l’image La centrale Isle-Maligne, à Alma, a été mise en service en 1926. Photo : Avec l'autorisation de Rio Tinto

La centrale d'Isle-Maligne modernisée

Par ailleurs, la Chambre de commerce et d'industrie Lac-St-Jean-Est (CCI LSJE) a bon espoir de voir les entrepreneurs locaux profiter des investissements à venir à la centrale hydroélectrique Isle-Maligne de Rio Tinto.

L'entreprise a déjà annoncé des investissements de 250 M$ pour les prochaines années pour moderniser cette centrale qui aura bientôt 100 ans. Rio Tinto avait annoncé 160 M$ en octobre 2020 et 92 M$ en mars 2021.

Rio Tinto confirme que d'autres projets pourraient s’échelonner sur plusieurs années et représenter des investissements totalisant jusqu’à un milliard de dollars.

Quand même, Rio Tinto, au niveau d'Énergie électrique, a embauché plusieurs entreprises de la région pour la réfection et pour toutes leurs installations en place. Voilà quelques semaines, on avait le directeur d'Énergie électrique en conférence à la Chambre de commerce pour qu'il vienne nous parler en fait des projets à venir, des investissements à venir et de quelle façon nos membres peuvent tirer profit des travaux à venir , a mentionné Kathleen Voyer, directrice de la CCI LSJE .

Avec des informations de Philippe L'Heureux, Michel Gaudreau et Pascal Girard