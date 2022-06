Un syndicat d’ingénieurs de SNC-Lavalin dépose une plainte liée au retour au bureau

Le 2 juin, Candu Énergie a demandé à tous ses employés de retourner au travail en présentiel à compter du lundi 6 juin, une exigence qui, selon le syndicat Society of Professional Engineers and Associates, équivaut à une tactique de négociation dans le contexte d'une grève tournante déclenchée le 29 mai à la centrale nucléaire de Darlington, en Ontario, où Candu effectue des travaux.

Dans une copie de la note de service obtenue par La Presse canadienne, le vice-président de SNC, Bill Fox, a rappelé aux travailleurs qu'un modèle de travail hybride qui pourrait être en vigueur le 12 septembre était sujet à discuter, ce qui signifie que la politique de travail au bureau à temps plein brusquement annoncée pourrait changer après la conclusion des négociations .

La porte-parole du syndicat, Denise Coombs, a fait valoir que la décision soudaine de SNC-Lavalin de ramener plus de 700 ingénieurs, scientifiques et techniciens au bureau cinq jours par semaine les avait obligés à se débrouiller pour les questions liées au logement et à la garde d'enfants après plus de deux ans de travail à distance, et était équivalente à une pratique de travail déloyale compte tenu du contexte de négociation.

Dans une lettre adressée mardi au syndicat et à SNC, et dont La Presse canadienne a obtenu une copie, les chefs de la direction d'Ontario Power Generation et de Bruce Power ont prévenu qu'ils devraient envisager des arrangements différents si les deux parties ne pouvaient pas fournir l'assurance de leurs services, ajoutant qu'en tant que clients, ils ne s'attendaient pas à être traités comme des éléments de négociation .