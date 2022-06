Deux nouveaux programmes techniques seront offerts au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Deux nouveaux programmes d'études seront offerts au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, soit les techniques de physiothérapie et la technologie de l'architecture.

Le directeur des études au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Éric Aubin, indique qu'on espère offrir ces programmes à partir de l'automne 2024.

C’est une excellente nouvelle pour le Cégep, mais aussi pour la région , se réjouit-il. On a obtenu l’information aujourd’hui (jeudi) alors c’est dès aujourd’hui qu'un débute les travaux pour permettre de mettre en œuvre ces deux nouveaux programmes , assure M. Aubin.

On prévoit que l’on pourra accueillir 25 étudiantes et étudiants dans le programme de techniques de physiothérapie, et 20 au programme de technologie de l’architecture chaque année.

Malgré la pénurie de main-d'oeuvre, Éric Aubin a bon espoir que le Cégep réussira à recruter les enseignants et le personnel nécessaires pour offrir les programmes.

Avant de soumettre notre candidature [au ministère de l’Enseignement supérieur], c’est sûr qu’on a parlé avec les partenaires de la région, les futurs employeurs et on a eu un grand nombre de lettres d’appui, que ce soit pour le programme de technologie de l'architecture ou techniques de physiothérapie. Alors, on est assez sûrs qu’il y aura des gens intéressés à enseigner chez nous , estime M. Aubin.

On ne sait pas encore à quel campus les cours auront lieu.

Ces deux programmes techniques, d'une durée de trois ans chacun, mènent à l'exercice d'une profession.

En techniques de physiothérapie, ils [les diplômés] peuvent devenir quelque chose comme technicien en réadaptation physique. Ils peuvent déjà travailler dans un centre de physiothérapie ou dans le système de la santé , explique Éric Aubin.

Pareillement, les finissants du programme de technologie d’architecture pourront travailler dans des bureaux en tant que techniciens.

Le ministère octroiera plus de 1,4 million de dollars au Cégep afin de mettre sur pied ces deux nouveaux programmes.