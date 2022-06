Michaël Bournival reçoit la médaille de la gouverneure générale du Canada

Les projecteurs s'allument à nouveau sur Michaël Bournival. Après avoir mis un terme à sa carrière de hockeyeur et entrepris des études en kinésiologie, l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) a été honoré par la gouverneure générale du Canada pour sa persévérance scolaire et son excellence.

L'exploit revient au finissant de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ayant obtenu la meilleure moyenne au baccalauréat. La sienne frôle la perfection : 4,27 sur 4,30.

L'ancien capitaine des Cataractes de Shawinigan et attaquant du Canadien de Montréal a pris sa retraite du sport professionnel à l'âge de 27 ans, contraint par des problèmes de santé liés à des commotions cérébrales. Loin de tirer un trait sur son avenir, il a complété des études en kinésiologie à l'UQTR. Il a toujours su qu'il s'agirait là de son après-carrière. Aujourd'hui, sa transition lui a valu un brillant cheminement.

Je suis vraiment fier, puis cette médaille là prouve à quel point je suis passionné et que je m'investis à 100% dans tout ce que je fais , dit-il.

Il a tout donné pour sa carrière professionnelle, sans avoir pu compléter son Cégep par ailleurs. Ça ne l'a pas empêché d'être admis en kinésiologie... avec son lot de défis.

Ça faisait 8 ans que je n'étais pas allée à l'école, avec un bébé de 5 mois au départ , relate-t-il.

Il veut maintenant aider les athlètes à vivre leur rêve comme il a vécu le sien en accédant à la LNH.

Je veux amener le côté scientifique à travers ça, user de mon esprit critique pour pouvoir compléter l'expérience , assure-t-il.

Si les commotions cérébrales ont eu raison de la carrière du hockeyeur, elles n'ont eu aucun impact sur sa réussite scolaire. Sa retraite a été salutaire.

Quand j'étais dans le hockey, je voulais performer. Il y en avait d'autres qui rentraient, qui pouvaient prendre ma place. Donc le fait de me sortir de cet environnement-là a fait en sorte que j'ai pu penser à ma santé, à bien récupérer. C'était comme mon nouveau moi de me lever le matin, d'avoir mal à la tête, d'être étourdi. J'avais appris à vivre avec ça, mais aujourd'hui, je pense que ma plus grande richesse c'est de me sentir bien et normal à nouveau .

Du reste, Michaël Bournival ne compte pas s'arrêter là. Il a déjà entrepris une spécialisation dans le domaine. Il entame la maîtrise, toujours à l'UQTR. L'objet de recherche lui permettra de travailler avec une technologie sophistiquée, dit-il, Catapulte, qui est très utilisée dans la ligue nationale, et qui lui permettra de mieux intervenir auprès des joueurs.

De la discipline

Michaël Bournival dit avoir beaucoup puisé dans son parcours de joueur de hockey pour poursuivre son cheminement universitaire. Il cite entre autres la discipline, la ténacité et son sens du sérieux.

« Je pense que la conciliation sport et étude pendant mes années junior et même en sport étude au secondaire a fait en sorte de m'aider à présent pour mon baccalauréat. » — Une citation de Michaël Bournival, ancien capitaine des Cataractes de Shawinigan

Hors du terrain de jeu

Michaël Bournival, qui se retrouve désormais de l'autre côté du terrain, assiste aux prouesses des Cataractes devant les Islanders de Charlottetown. Comme tout supporter aguerri, il vit avec fébrilité le conte de fée que vivent les Cataractes de Shawinigan qui sont à deux doigts de remporter leur première Coupe du président.

« Leur parcours est incroyable. Pendant toute la saison, il y avait beaucoup de blessés, ils n'ont pas joué avec leur équipe complète. Cette équipe est vraiment spéciale, ils prouvent que c'est une équipe avec du caractère. » — Une citation de Michaël Bournival, ancien capitaine des Cataractes de Shawinigan

L'ancien capitaine des Cataractes conserve un grand sentiment d'appartenance à l'égard de son club régional.

