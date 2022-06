La banque alimentaire de Regina lance un programme pour nourrir plus de 2000 élèves

L’organisme collabore avec les divisions des écoles publiques et catholiques de Regina afin d’améliorer la sécurité alimentaire chez les jeunes et les aider à être présents en classe.

Des données récentes montrent que 43 % des personnes qui utilisent les services de la banque alimentaire de Regina sont des enfants.

Le directeur général de la banque alimentaire, John Bailey, affirme que ce programme va aider les élèves à obtenir du soutien auprès de la communauté.

« Aucun enfant ne doit avoir faim. Grâce à cette collaboration avec nos écoles et nos éducateurs, nous pouvons nourrir des élèves qui sont dans le besoin et les aider à réussir dans leurs études et dans la communauté. »