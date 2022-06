Des eaux usées déversées dans la nature à Danville

Près d’une centaine d’installations septiques sont suspectées d'être non conformes ou inexistantes dans la municipalité de Danville. Des eaux usées se retrouvent donc dans l'environnement.

Cette situation pousse des résidents à chercher le soutien de leur municipalité pour tenter de régler le problème.

C'est dramatique parce que ça corrompt les cours d’eau , déplore la mairesse de Danville Martine Satre.

Elle cite par ailleurs certaines des conséquences de ce type de déversement. L’an dernier, on a vécu une sécheresse assez dramatique dans toute la région, et les gens ne pouvaient pas creuser des puits adéquats [...] sans avoir de fosse septique en règle. Ça a été un wake-up call.

Chargement de l’image Jean-François Girardin, résident de Danville, s'inquiète du fait que la fosse septique près de chez lui n'est pas conforme et déverse des eaux usées dans la nature. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Les fosses septiques qui ne sont pas aux normes peuvent aussi freiner la vente des maisons, ou réduire leur valeur sur le marché immobilier. Certaines personnes qui voudraient vendre doivent se mettre conformes pour la vente, ou réduire leur prix, pour que les prochains propriétaires soient conformes explique le citoyen Jean-François Girardin.

Il croit que des ressources financières seraient nécessaires pour pouvoir effectuer les travaux nécessaires. De mémoire, c’est un projet au-dessus de 3 millions $ pour faire juste les deux rues ici. C’est quand même un bon montant à absorber par les citoyens. On va investir dans des systèmes privés, des fosses chacun de notre côté, mais avec une subvention, ce serait [...] plus accessible , précise le citoyen.

Plusieurs résidents de Danville ne disposent par ailleurs pas d'un terrain assez grand pour pouvoir installer un champ d’épuration. Un projet pour les raccorder au réseau d’égout tarde à se concrétiser, remarque la mairesse de la municipalité.

Un problème répandu

Pour la biologiste et directrice de projets Julie Grenier, l'enjeu des fosses septiques non conformes est répandu dans tout le Québec.

La biologiste souligne qu'une partie des problèmes est liée au fait que des propriétaires convertissent d’anciens chalets en résidences principales, sans rénover les lieux. On le voit aussi avec la migration des riverains vers les petits milieux, où ils vont transformer leur chalet en résidence principale sans nécessairement changer leurs installations septiques, donc on a une surcharge des installations , précise Julie Grenier, qui est aussi conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François.

Elle ajoute qu’un suivi plus rigoureux devrait être effectué pour assurer que les fosses septiques sont bien conformes.

Chargement de l’image Les fosses septiques de la municipalité de Danville ne sont pas conformes et peuvent représenter un danger pour plusieurs sources d'eau de la région. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Le directeur de l’aménagement du territoire de la MRC des Sources, Philippe Lebel, explique aussi que Danville ne représente pas un cas unique. La prise en charge de la vidange des fosses par la MRC il y a quatre ans a permis de découvrir plusieurs installations non conformes dans sept municipalités. La situation géographique de la MRC la pousse maintenant à se responsabiliser.

« À la MRC des Sources, notre nom provient du fait qu’on est à la tête de deux grands bassins versants, Saint-François et Nicolet. » — Une citation de Philippe Lebel, directeur de l’aménagement du territoire de la MRC des Sources

Philippe Lebel promet que la MRC des Sources agira en soutien dans ce dossier. Dans un premier quatre ans, on se rend compte des problèmes, et dans un prochain quatre ans, on va être dans une tout autre situation, c’est sûr.

Il est difficile de savoir combien de fosses septiques sont non conformes à l’échelle provinciale. Le ministère de l’Environnement a confirmé ne pas avoir de portrait précis de la situation dans un courriel à Radio-Canada.

Avec les informations de Thomas Deshaies