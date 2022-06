Élargissement de la Cité parlementaire : pas au détriment des usagers, souhaite OC Transpo

Cette dernière a fait le point sur ce sujet dans une allocution prononcée jeudi avant-midi devant les membres du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes.

Les membres du comité cherchent à déterminer si le Service de protection parlementaire devrait avoir compétence sur les rues Wellington et Sparks. Même si la fermeture de ces deux rues ne font pas partie du sujet à l'étude, il en a été question lors des discussions.

La directrice générale d'OC Transpo a demandé aux élus fédéraux de prendre en considération les conséquences d’une telle fermeture sur les usagers du transport en commun d'Ottawa, advenant l'élargissement de la Cité parlementaire.

Chargement de l’image Renée Amilcar, la directrice générale d'OC Transpo. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Nous voulons nous assurer qu’OC Transpo puisse maintenir les niveaux de service actuel et que les usagers du transport en commun ne soient pas touchés de façon négative , a-t-elle déclaré

Le transporteur public de la capitale fédérale souhaiterait poursuivre ses activités le long de la rue Wellington et au-delà de la rue Sparks comme cela se fait aujourd’hui . Cela comprend le maintien des arrêts et des abris d’autobus à leur emplacement actuel.

« Le service de transport en commun le long de la rue Wellington est essentiel pour bon nombre de nos clients qui vivent et travaillent des deux côtés de la rivière des Outaouais. » — Une citation de Renée Amilcar, directrice générale, OC Transpo

L’accès à la rue Wellington, par exemple, permet de prendre en charge et de déposer efficacement les usagers de Para Transpo, affirme Renée Amilcar. Changer les circuits, l'emplacement des arrêts d’autobus ou déposer les usagers de Para Transpo plus loin de leur point de destination ne serait pas avantageux pour ses clients, dit-elle.

Le transporteur public veut aussi garder le droit de pouvoir établir des détours advenant une situation d’urgence, telle que la manifestation des camionneurs, sans avoir à obtenir l’approbation de la Commission de la capitale nationale (CCN) pour l’utilisation des terrains fédéraux.

La mise en place de détours est complexe et demande beaucoup de ressources , a rappelé la directrice générale. L’ajout d’une autre couche d’approbation pourrait avoir des répercussions importantes sur la fiabilité du service pour nos usagers et désavantager les résidents qui comptent sur le transport en commun.

Chargement de l’image Les automobiles seraient remplacées par des tramways sur la rue Wellington à Ottawa. Photo : Les Amis de la Boucle

Le projet de tramway

Renée Amilcar s’est aussi fait le porte-voix de la Société de transport de l’Outaouais (STO) en souhaitant que le projet de tramway gatinois ne soit pas touché par l'expansion de la cité parlementaire.

Deux options sont présentement à l'étude dans ce dossier. Dans la première option, le train de Gatineau traverse le centre-ville d'Ottawa dans un tunnel localisé sous la rue Sparks. Dans la deuxième, le tramway circule en surface sur la rue Wellington.

L'élue néo-démocrate de North Island — Powell River, Rachel Blaney, a voulu savoir s'il était sécuritaire de permettre à un train de circuler devant le Parlement, sachant que la capitale fédérale n'est pas à l'abris d'une autre occupation. Le directeur général de la STO , Patrick Leclerc, qui participait aussi aux échanges a pris la balle au bond.

L’inclusion d’un tramway et la fermeture de la rue Wellington entre les rues Bank et Elgin, en enlevant des véhicules notamment les automobiles privées [permettra] d’améliorer la sécurité — et on l’a vu dans les autres grandes villes — parce qu’un tramway c’est fixe, assez visible, et il a moins de fréquence que les autos qui passent , a-t-il expliqué.

C'est plus facile de sécuriser un véhicule, un tramway, que des milliers de véhicules qui passent devant une Cité parlementaire.

Il s’agissait du dernier groupe de témoins à être entendu par le comité parlementaire pour cette étude.