Quatre présumés trafiquants de drogue arrêtés à Val-d’Or

Les enquêteurs des crimes majeurs et le Groupe tactique d’intervention de la SQ ont perquisitionné dans quatre résidences situées sur le chemin Sleepy et la route 117 à Louvicourt, ainsi que sur l’avenue Centrale et la rue Iberville à Val-d’Or.

Selon les informations fournies par la Sûreté du Québec, les policiers ont notamment saisi plus de 14 500 comprimés de méthamphétamine, plus de 500 grammes de cocaïne, ainsi que d’importantes quantités de haschich, de cannabis illicite, de LSD, de médicaments sur ordonnance et d’ecstasy.

Les perquisitions ont aussi permis de mettre la main sur une arme à feu, une arbalète et plus de 12 000 $ en devises canadiennes.

Deux femmes et deux hommes, âgés de 29 à 48 ans, ont été arrêtés puis libérés jusqu’à leur comparution. Diverses accusations reliées au trafic de stupéfiants pourraient être déposées contre eux.