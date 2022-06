Winnipeg en voie d’offrir un crédit de 10 M$ pour réaménager l’ancien magasin La Baie

L’Organisation autochtone veut transformer l'immeuble de six étages et de plus de 60 000 m2 en un complexe à usage multiple appelé Wehwehneh Bahgahkinahgohn. Le coût du projet est évalué à 135 millions de dollars.

Le plan prévoit 300 logements abordables, un centre de santé, une garderie, un musée des Premières Nations, une galerie d’art et deux restaurants.

Le gouvernement du Manitoba investit 35 millions de dollars dans ce projet, tandis que le gouvernement fédéral a offert 65 millions de dollars en prêts, en exigeant que seulement 10 millions soient remboursés.

Selon un récent rapport du conseil municipal, la Ville de Winnipeg entend offrir une aide financière à l’Organisation des chefs du Sud quand elle aura obtenu un permis d’occupation, c’est-à-dire probablement en 2025 ou 2026. L’Organisation des chefs du Sud obtiendra alors un remboursement annuel équivalant à 80 % de l’impôt foncier perçu.

Le remboursement sera d'environ 388 000 $ par année, selon le gestionnaire principal du développement économique et politique de Winnipeg, Matt Dryburgh. Il sera en vigueur pendant 25 ans.

Le don du bâtiment à l’Organisation des chefs du Sud du Manitoba est un acte significatif de réconciliation sociale et économique avec la communauté autochtone et un projet de revitalisation majeure pour le centre-ville de Winnipeg , écrit M. Dryburgh dans le rapport.

Une fois l'immeuble réaménagé, la Ville de Winnipeg s’attend à percevoir environ 97 000 $ en impôts fonciers annuels, une hausse comparativement au montant annuel perçu actuellement, qui est de 62 000 $ d’après le rapport.

Un précédent a récemment été établi par le conseil municipal dans le cas du réaménagement proposé du centre commercial Portage Place, quand il a approuvé le remboursement de 400 000 $ des dépenses prévues pour le permis et la planification , écrit Matt Dryburgh.

La ville de Winnipeg offre également d’améliorer les trottoirs et la chaussée entourant l'immeuble d’ici 2025 et pourrait réparer les espaces creux sous les trottoir des façades nord, est et ouest.

Le magasin de la Compagnie de la Baie d’Hudson a ouvert ses portes en 1926. La Ville a accordé le statut de protection du patrimoine au revêtement en calcaire du bâtiment, à ses auvents ouest et nord et à son hall d'ascenseur incurvé à l'intérieur.

La Compagnie de la Baie d'Hudson a commencé à fermer des sections du magasin dans les années 1990. Sa fermeture complète s'est produite en novembre 2020. La Baie a a transféré la propriété du bâtiment à l’Organisation des chefs du Sud du Manitoba en avril dernier.

Le plan visant à appuyer le réaménagement de l'immeuble sera présenté au comité exécutif le 15 juin et au conseil municipal le 23 juin.

Avec les informations de Bartley Kives