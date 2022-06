Une nouvelle boutique axée sur la Fransaskoisie ouvre ses portes à Saskatoon

La Société historique de la Saskatchewan inaugure sa toute première boutique physique à Saskatoon, jeudi. Nation fransaskoise, qui était auparavant un espace virtuel, rassemblera les gens autour de la cause commune que représente la fransaskoisie.

Nation fransaskoise est une boutique dédiée exclusivement aux produits identitaires fransaskois et aux produits conçus par la communauté fransaskoise.

Le projet suscite beaucoup d’intérêt autant de la part des clients que des partenaires. Les ventes permettent de garantir une économie circulaire dans la communauté fransaskoise , affirme le responsable de la boutique et du développement de public, Khaled Kamruzzaman.

Le directeur général de la SHS , Alexandre Chartier, se félicite de l’engouement pour ce projet dans la province. Le succès de la vente en ligne de la ceinture fléchée a contribué à l’ouverture de cet espace physique, explique-t-il.

L’idée était de continuer à faire croître le projet, de proposer d’autres produits qui lient la promotion du patrimoine et de valoriser ça de manière plus fière, en fait.

« Les personnes se montrent très intéressées à avoir une sorte de supermarché fransaskois, où ils peuvent acheter plein de produits. » — Une citation de Alexandre Chartier, directeur général de la Société historique de la Saskatchewan

Une variété de choix

Nation Fransaskoise offre une variété de choix, affirme Alexandre Chartier. Outre les cotons ouatés à l’effigie de chaque village fransaskois et les ceintures fléchées fabriquées par Etchy Boy, du Manitoba, on retrouve aussi des couvertures, des chaussettes, des écussons à l’effigie du drapeau fransaskois.

Les acheteurs pourront également se procurer des tasses et des portes-clés aux couleurs du drapeau fransaskois.

Les lecteurs auront droit à des livres sur l’histoire fransaskoise, autant en anglais qu’en français, à des comptines fransaskoises, des livres pour enfants , poursuit-il.

Un espace inclusif et rassembleur

Selon la SHS , la boutique accueillera les produits des nouveaux partenaires tels que les Éditions de la nouvelle plume, l’Association jeunesse fransaskoise et le Conseil culturel fransaskois. Les acheteurs découvriront également les produits des artistes comme Zoé Fortier, Shawn Jobin et bien d’autres.

Nous sommes allés plus loin pour proposer un espace inclusif et rassembleur de la francophonie en Saskatchewan, pour toutes les personnes intéressées à consommer des produits de la communauté, fait remarquer Alexandre Chartier. L’idée était de rassembler l’ensemble des produits. On a remarqué qu’il y avait un besoin aussi.

Nation fransaskoise se définit comme une boutique où les passions s’unissent, se réjouit M. Chartier.

On a, au niveau de la communauté, des organismes communautaires qui ont leurs propres produits, je pense par exemple aux chaussettes du drapeau fransaskois de l’AJF ou à la couverte, qu’ils proposent , indique-t-il.

D’autres partenaires, comme le Conseil culturel et les Éditions de la nouvelle plume proposent des guides pédagogiques et des livres.

Un projet d’autofinancement

La Société historique de la Saskatchewan souhaite que cette boutique lui permette de se développer sur le plan financier.

L'autofinancement fait partie des objectifs de la SHS comme de beaucoup d’autres associations, relate son directeur général.

C’est l’idée d’avoir un pied à terre, explique Alexandre Chartier. C'est important d’avoir un espace qui nous appartient au niveau communautaire, dont on est fiers, qu’on peut voir et qu’on peut présenter à tout le monde.

La livraison pour les commandes en ligne est offerte pour tous ceux et celles qui n'habitent pas à Saskatoon.

Avec les informations de Geneviève Patterson