Soleil, plage et carcasses d’oiseaux : l’inquiétude plane à l’aube de la saison estivale

Depuis quelques semaines, nombreux sont les résidents qui découvrent des dizaines de carcasses d'oiseaux sur la plage où ils ont l'habitude de prendre leur marche quotidienne.

Chargement de l’image Une carcasse de fou de Bassan à l'Île de Lamèque, le 9 juin 2022. Photo : Radio-Canada / MARIO MERCIER

Devant la possibilité que ce triste paysage éloigne les touristes, tant attendus dans la région après la pandémie, le directeur de l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne espère que la situation s'améliore bientôt.

On a un été qui tarde à nous donner de grosses journées de chaleur, on a moins de journées de plage actuellement, dans la Péninsule acadienne, mais espérons qu’on n’aura pas ces appels d’inquiétudes , lance Yannick Mainville.

Pour les plages supervisées ou appartenant aux municipalités, Yannick Mainville précise que les villes et villages seront encouragés à nettoyer les lieux tôt en journée, avant l’arrivée des visiteurs, si la situation perdure.

C’est sûr que l’on est à quelques semaines de la haute saison touristique. C’est sûr que plus qu’on va avancer vers l’été, il faudra voir ce que les municipalités et les ressources naturelles auront comme ressources. C’est sûr que si on se réveille un matin, puis il fait 35 degrés, puis qu’il reste beaucoup de carcasses, ça risque quand même de déplaire , dit-il.

Pour les plages dites plus secrètes , il faudra compter sur la bonne volonté des résidents à s'adresser au ministère des Ressources naturelles, selon Yannick Mainville.

Que faire si vous trouvez une carcasse : n’y touchez pas;

évitez que vos animaux de compagnie s'en approchent;

composez le 1-833-301-0334 (ministère des Ressources naturelles) pour la signaler.

De nombreuses carcasses en mer

Avant de s'échouer sur les berges et les plages, plusieurs fous de Bassan meurent en vol ou en mer, parfois sous les yeux des pêcheurs.

Chargement de l’image Un Fou de Bassan à l'Île de Lamèque, le 9 juin 2022. Photo : Radio-Canada / MARIO MERCIER

Le pêcheur de homard Simon Duguay, de Cap-Bateau, affirme qu’il voit beaucoup de carcasses de fous de Bassan, des margots comme on les appelle dans la région, tous les jours, en mer.

C’est la première année qu’on voit des margots morts de même! , lance-t-il. Quand on pêche-là, il y en a de mort sur l’eau, dix ou quinze. Après ça, il y en a qui se sont posés sur l’eau. Ça veut dire que quand ils sont posés sur l’eau, un margot, il est malade.

Chargement de l’image Un fou de Bassan désorienté, ne pouvant s'envoler à l'approche du photographe, dans la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada / MARIO MERCIER

Des représentants du ministère des Ressources naturelles s’affairent à évaluer les dégâts et à se débarrasser des carcasses.

Mercredi, des agents ont effectué des opérations de nettoyage à Cap-Bateau, sur l’île Lamèque. Dans certains cas, ils doivent même euthanasier des oiseaux agonisants, affolés de ne pas pouvoir s’envoler lorsque les agents s’approchent d’eux.

Le ministère affirme que les représentants répondent au cas par cas aux appels concernant tout oiseau trouvé mort.

Avec les informations de Mario Mercier