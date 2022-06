COVID-19 : plus de morts en Alberta en 2022 qu’à la même période en 2020 et en 2021

L’Alberta rapporte plus de morts à cette date en 2022 qu’au cours de la même période en 2020 et 2021. Le faible taux de vaccination pour la troisième dose, la vague Omicron, et les nombreux reports de soins de santé lors des premières vagues figurent parmi les explications avancées.

La COVID-19 s’est révélée plus mortelle en Alberta depuis le premier janvier, qu’au plus fort de la pandémie. Selon des données officielles, la province a ainsi enregistré 1247 décès liés à la maladie entre le 1er janvier et le 6 juin de cette année, contre 1038 au cours de la même période en 2021 et 152 en 2020.

Neeja Bakshi est spécialiste en médecine interne à l'Hôpital Royal Alexandra d'Edmonton. Depuis plus de deux ans, elle annonce régulièrement à des familles qu'un de leurs proches se meurt de la COVID-19. Une situation qu’elle juge démoralisante.

Savoir que nous allons continuer à voir les drames de ce virus est difficile à supporter, confie-t-elle, nous n'avons jamais vu autant de morts.

La Dre Bakshi met également les Albertains en garde : il s'agit toujours d'un virus très puissant, qui peut toujours causer de graves ravages.

Ravages d’Omicron et allègement des restrictions

Pour expliquer comment la mortalité peut être plus élevée maintenant qu’au début de la pandémie et durant la vague meurtrière du variant Delta à l'automne 2021, plusieurs facteurs ont été évoqués dont l’avènement du variant Omicron et de ses sous-variants BA.1 et BA.2.

Ces virus jugés hautement contagieux ont été particulièrement meurtriers dans la province, relève Daniel Gregson, médecin spécialiste des maladies infectieuses et professeur agrégé à l'École de médecine Cumming de l'Université de Calgary.

« Nous assistons - dans cette vague actuelle - à plus de décès par habitant qu'en Ontario et au Québec. » — Une citation de Daniel Gregson, spécialiste des maladies infectieuses, Université de Calgary

Daniel Gregson soutient que c’est surtout l’effet combiné de la vague Omicron et du relâchement des mesures de restrictions qui a provoqué la hausse de la mortalité dans la province.

Avec la vague Omicron et notre suppression de toutes les restrictions, affirme-t-il, nous voyons beaucoup plus de personnes infectées et, par conséquent, nous enregistrons plus de décès par rapport aux autres années .

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Faible taux de triplement vaccinées

Le Dr Gregson cite également comme facteur explicatif le faible taux de personnes triplement vaccinées dans la province.

En Alberta, toute personne de 12 ans et plus ayant eu sa deuxième dose de vaccin depuis plus de cinq mois est admissible à une troisième dose.

Malgré cela, seulement 38 % des Albertains admissibles sont triplement vaccinés. [Cela] a certainement joué un rôle dans notre piètre performance comparativement à la Colombie-Britannique et à l'Ontario , a déclaré le Dr Gregson.

Professeur émérite de médecine de soins intensifs à l'Université de l’Alberta, Noel Gibney pense lui aussi que le faible taux de troisième dose est un facteur clé à l'origine du nombre élevé de décès en 2022.

Nous devons [...] comprendre que la vaccination complète signifie désormais au moins trois injections , a-t-il noté.

Au cours des 120 derniers jours, le taux de mortalité est plus élevé pour presque tous les groupes d'âge chez les personnes non vaccinées et celles qui ont reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19 par rapport à celles qui en ont reçu trois, selon les dernières statistiques de Santé Alberta.

Soins différés, autre facteur en cause

La Dre Neeja Bakshi de l'Hôpital Royal Alexandra, à Edmonton, croit que le fait d’avoir différé des soins de santé lors des premières vagues de la pandémie, dans le but de libérer de la capacité dans les établissements hospitaliers, a également joué un rôle dans le nombre élevé de morts.

« Je pense que ce que nous voyons maintenant est une sorte de mélange de personnes vraiment malades et tous les autres types de patients. Avec la COVID-19 qui est venue s’ajouter, cela rend le résultat pire. » — Une citation de Neeja Bakshi, spécialiste en médecine interne, Edmonton

Dernières données sur la COVID-19 en Alberta Les données pandémiques de la province pour la période du 31 mai au 6 juin font état de 42 morts de la COVID-19 et de 816 Albertains hospitalisés en raison de la maladie, dont 24 aux soins intensifs. La semaine précédente, le nombre de patients hospitalisés était de 931, dont 29 aux soins intensifs. Le taux de positivité aux tests PCR du dernier rapport s’établit à 15,14 % contre 16,91 % la semaine précédente. Au total, 1840 cas de COVID-19 ont été rapportés dans la province entre le 31 mai et le 6 juin, soit 508 de moins que la semaine précédente. En Alberta, 4567 personnes sont mortes de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Avec les informations de Jennifer Lee