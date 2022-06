Enfance : les cas de négligence grave restent nombreux, malgré tous les rapports

À la lecture des deux rapports du bureau du défenseur, il est clair que l’accent doit dorénavant être placé sur les enfants dans les dossiers portant sur la protection de l’enfance. Une jeune femme qui est passé par le système demande aux députés de faire mieux et de ne pas précipiter l'adoption d'un nouveau projet de loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.

Je m'en suis sortie car j'ai utilisé ma voix

D’ici un mois, Zoe Bourgeois sera détentrice d’une maîtrise en travail social. Un tel avenir n’était pas promis à celle qui s’est retrouvée, dans sa jeunesse, entre les mains de la protection de l’enfance.

Chargement de l’image Zoe Bourgeois, aujourd'hui travailleuse sociale, a transitionné d'un foyer d'accueil à un autre pendant 10 ans, avant d'être finalement adoptée. Photo : Radio-Canada

Elle a transitionné d'un foyer d’accueil à un autre de l’âge d’un an et demi à 11 ans, avant d’être adoptée à ses 15 ans. Mais cela ne se serait pas produit si je n’avais pas utilisé ma voix à 9 ans et demandé que l’adoption soit une option , déclare-t-elle sur un ton ferme, dans une allocution devant un comité plénier à l’Assemblée législative.

« Je me demande souvent quelle voie me serait réservée si je n’avais pas parlé cette journée-là. » — Une citation de Zoe Bourgeois, étudiante et coordonnatrice du Réseau des jeunes pris en charge du N.-B.

Son frère aîné, en revanche, n’a pas eu la même chance. À 19 ans, il s’est retrouvé sans soutien, sans domicile fixe et sans compétence professionnelle. Il a 33 ans aujourd’hui, et a lutte toujours pour tenter de subvenir à ses besoins , se désole Zoe Bourgeois, coordonnatrice au Réseau des jeunes pris en charge du Nouveau-Brunswick.

Elle s’est exprimée jeudi après-midi devant les députés, en comité plénier, pour leur demander de ne pas se précipiter dans l’adoption du nouveau projet de loi sur le bien-être des enfants et des jeunes. Il est important de ne pas reproduire les erreurs du passé , clame-t-elle.

Elle applaudit le changement de nom de la loi, qui met l’emphase sur l’intérêt des enfants et promet de merveilleuses améliorations . Mais elle regrette que le contenu nouvelle proposition ne soit pas bien différent de la loi actuelle.

En l'occurrence, le projet de loi n'empêche pas les différents ministères de travailler en vase clos dans la prise en charge d’un jeune, argue-t-elle. Il ne met pas non plus de l'avant une approche de soins basée sur le traumatisme, qui est la méthode scientifiquement prouvée et préconisée par les professionnels, dit-elle.

Nous pouvons faire mieux que ça.

Des histoires qui font frémir

Dans son second rapport, À travers leurs yeux, le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick présente quelques histoires réelles de jeunes pris en charge par le gouvernement.

Elles reflètent de nombreux problèmes systémiques, liés notamment à des incompréhensions du système juridique, une planification déficiente des situations de logement et un manque de ressources humaines chronique mènent à des événements tragiques, toujours loin d’être anecdotiques.

Le cas d’Isabella et Jacob

Isabella a 14 ans et son frère cadet, Jacob, en a 12. Après avoir été chassés par leur mère, puis par leur belle-mère qui refusait de les héberger, le père des deux enfants leur a trouvé un appartement avec l’intention de partager les nuits entre ses deux domiciles.

La situation s’est rapidement détériorée. Jacob a signalé au conseiller d’orientation de son école que son père était rarement à la maison, sa sœur ayant pris la responsabilité de s’occuper de lui et de lui faire à manger.

Les deux n’allaient à l’école que rarement, Jacob passant le plus clair de son temps à jouer sur sa console et sa sœur consommant du cannabis acheté par leur père.

En mars 2021, les services de protection de l’enfance sont interpellés. Cinq rapports de négligence ont été produits au cours de l'année suivante, mais aucun n’a été suffisant pour que le ministère du Développement social conclut qu’il s’agissait de préoccupations fondées.

Il est tout aussi inquiétant de constater qu’aucune des informations relatives à ces cinq enquêtes n’a été saisie dans le système de gestion de cas du ministère, déplore-t-on dans le rapport.

Au cours de cette année, l’assistante sociale n’a rencontré Isabella qu’une seule fois pour évaluer son niveau de sécurité.

Le bureau du défenseur trouve troublant qu’encore aujourd’hui, et trois ans après le poignant rapport Derrière les portes closes, des enfants vivent de telles situations de négligence chronique. Des situations qui ne se règleront pas tant que le système de protection de l’enfance souffre d'un sous-effectif et est surmené, avance-t-il.

Le piège juridique de Zoey

À 10 ans, Zoey a vécu la presque totalité de sa vie avec une mère qui lutte sans cesse contre des problèmes de dépendance et d’itinérance.

En 2019, lorsque sa mère se retrouve dans une relation abusive, le ministère craint pour la sécurité et le bien-être de la jeune fille. Il approche un couple indirectement impliqué dans la vie de Zoey et leur demande de l’accueillir chez eux.

La mère et le couple acceptent cet arrangement, qui demeure toutefois informel. Deux ans durant, le couple s’est occupé d’elle comme de leur enfant, sans recevoir de soutien officiel du ministère.

Chargement de l’image Il existe un manque alarmant d'options de placement dans la province, constate le bureau du défenseur. Photo : iStock

Et, au cours de cette longue période, le couple n’a même pas obtenu le statut de parents d’accueil. Lorsque la mère, qui a conservé son statut de parent légal, a voulu à nouveau avoir sa fille, le ministère n’avait aucun moyen de l’en empêcher.

Il a donc fallu attendre que la mère reprenne la garde à temps plein de sa fille avant de pouvoir faire une seconde intervention de protection de l’enfance.

Ce niveau de sécurité pour un enfant est inadmissible , tranche le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick. Incidemment, cela ne révèle pas d’un manque de bienveillance du ministère, estime-t-il, mais bien d’un déficit stupéfiant d’options de placement en famille d’accueil et d’une absence de compréhension des questions juridiques.

S’il y avait eu un avocat au sein du personnel pour fournir des conseils, cela aurait pu éviter aux enfants d’être pris dans des pièges juridiques, souligne le défenseur.