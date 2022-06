Le pollen à l’origine de deux incendies à La Broquerie, au Manitoba

On connaît le caractère allergène des pollens, mais beaucoup moins le fait qu’ils causent des incendies. La poussière très fine, constituée de grains microscopiques produits par les étamines des fleurs, peut être dangereuse en raison de son aspect inflammable.

Le chef des pompiers de La Broquerie, Alain Nadeau, explique que pendant deux jours consécutifs, ses équipes ont combattu deux feux causés par des graines de pollens.

Le premier incendie s'est produit mardi après-midi, au village de Marchand. Un résident a allumé un feu dans sa cour arrière, celui-ci a touché du pollen qui a pris feu. L'incendie s'est par la suite propagé rapidement.

Alain Nadeau confirme que le feu s'est propagé au voisinage. Il y avait à peu près deux à trois voisins qui étaient en danger.

Quant au deuxième incendie, il s'est produit mercredi après-midi sur le chemin Saint-Joseph, près de la Broquerie.

Une étincelle partie d'une clôture électrique est entrée en contact avec du pollen, ce qui a déclenché un feu. Là aussi, le feu s’est vite propagé, le chef des pompiers explique que toute l’arrière-cour a été prise par les flammes.

« On a perdu plusieurs petites bâtisses et des garages. » — Une citation de Alain Nadeau, chef des pompiers de La Broquerie

Les deux incendies n'ont fait aucun blessé, mais Alain Nadeau affirme qu'il a fallu près de quatre heures aux pompiers pour venir à bout de ces deux incendies.

Quelques conseils pour la population

Pour éviter de telles situations, le chef des pompiers de La Broquerie conseille à la population d'être extrêmement prudente en raison du caractère très inflammable du pollen.

« C’est comme du gaz; n'importe quelle étincelle qui se pose là-dessus ça va partir et puis vous ne pourrez pas l'arrêter parce que ça part de tous les bords. » — Une citation de Alain Nadeau, chef des pompiers de La Broquerie

M. Nadeau conseille de nettoyer régulièrement les cours des maisons et de garder les portes des garages le plus souvent fermées. Si l'on garde les portes de garage ouvertes, ça s'accumule dans le garage et ça peut être dangereux , explique-t-il.

Alain Nadeau préconise également d’éviter d'utiliser des machines qui dégagent des étincelles ou qui chauffent, car cela pourrait aussi brûler les pollens qui s'y collent.

En 40 ans de carrière, c'est seulement la deuxième fois que Alain Nadeau combat des incendies provoqués par ces pollens. La première fois, c'était il y a deux ans.

Avec les informations d’Abdoulaye Cissoko